Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Пелосі приватно сказала Байдену, що він не може перемогти і розвалить Палату представників

18 липня 2024, 09:35
Пелосі приватно сказала Байдену, що він не може перемогти і розвалить Палату представників
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі Фото: Google
Вона також зазначила, що Байден може знищити шанси Демократичної партії на перемогу в Палаті представників, якщо продовжить балотуватися на другий термін.

Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі приватно сказала президенту США Джо Байдену, що, згідно з опитуваннями, він не зможе перемогти кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

Про це повідомляє CNN

Вона також зазначила, що Байден може знищити шанси Демократичної партії на перемогу в Палаті представників, якщо продовжить балотуватися на другий термін.

За словами одного з джерел, глава Білого дому заперечив, сказавши, що бачив опитування, які вказують на те, що він може перемогти. Водночас інше джерело зауважило, що Байден почав захищатися щодо опитувань.

CNN пише, що у якийсь момент Пелосі попросила старшого радника Байдена Майка Донілона вийти на зв’язок, щоб обговорити дані. Цей телефонний дзвінок став другою розмовою між каліфорнійським законодавцем і президентом після провальних дебатів.

Зазначається, що Пелосі та Байден також розмовляли на початку липня, проте невідомо, чи радила вона йому знятися з президентських перегонів під час цих перемовин.

Джо Байден не продемонстрував жодних ознак того, що розглядає можливість відмовитися від участі в президентських виборах.

Деякі давні помічники та радники президента Байдена дедалі більше переконуються в тому, що йому доведеться вийти з виборчих перегонів та вигадують способи переконати його в цьому.

Джо БайденНенсі ПелосіВибори в США

Останні матеріали

Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Політика
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2024, 21:50
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Політика
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Переклад iPress – 17 липня 2024, 16:27
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Політика
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2024, 08:39
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Політика
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Переклад iPress – 16 липня 2024, 13:10
росія зловтішається зі стрілянини:
Політика
росія зловтішається зі стрілянини: "Трамп тримає в руках яйця Байдена" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:54
Синдром Мобуту. Як пробиваються
Технології
Синдром Мобуту. Як пробиваються "повітряні коридори" – Том Купер
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:21
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Політика
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Переклад iPress – 15 липня 2024, 16:18
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Політика
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Переклад iPress – 15 липня 2024, 10:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється