Пелосі приватно сказала Байдену, що він не може перемогти і розвалить Палату представників

Вона також зазначила, що Байден може знищити шанси Демократичної партії на перемогу в Палаті представників, якщо продовжить балотуватися на другий термін.

Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі приватно сказала президенту США Джо Байдену, що, згідно з опитуваннями, він не зможе перемогти кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

Про це повідомляє CNN.

Вона також зазначила, що Байден може знищити шанси Демократичної партії на перемогу в Палаті представників, якщо продовжить балотуватися на другий термін.

За словами одного з джерел, глава Білого дому заперечив, сказавши, що бачив опитування, які вказують на те, що він може перемогти. Водночас інше джерело зауважило, що Байден почав захищатися щодо опитувань.

CNN пише, що у якийсь момент Пелосі попросила старшого радника Байдена Майка Донілона вийти на зв’язок, щоб обговорити дані. Цей телефонний дзвінок став другою розмовою між каліфорнійським законодавцем і президентом після провальних дебатів.

Зазначається, що Пелосі та Байден також розмовляли на початку липня, проте невідомо, чи радила вона йому знятися з президентських перегонів під час цих перемовин.

Джо Байден не продемонстрував жодних ознак того, що розглядає можливість відмовитися від участі в президентських виборах.

Деякі давні помічники та радники президента Байдена дедалі більше переконуються в тому, що йому доведеться вийти з виборчих перегонів та вигадують способи переконати його в цьому.