Пентагон через допомогу Україні вимушений поповнити власні запаси зброї – Bloomberg

Йдеться про ракети для реактивних систем HIMARS, протитанкові комплекси TOW і прилади нічного бачення.

Міністерство оборони США планує пріоритетно поповнити свої запаси зброї на 6,5 млрд доларів після надання допомоги Україні. Йдеться про ракети для реактивних систем HIMARS, протитанкові комплекси TOW і прилади нічного бачення.



Про це повідомляє Bloomberg.

У надісланому до Конгресу документі Пентагону від 24 лютого, американські військові повідомили про необхідність поповнення запасів ракет GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS на 549 млн доларів, придбання протитанкових комплексів TOW на 348 млн доларів і приладів нічного бачення на 308 млн доларів. Все обладнання та озброєння планується придбати на американських підприємствах у різних штатах.Водночас зазначається, що цей список є лише частиною загального переліку озброєнь на суму 10 млрд доларів, які США надали Україні зі своїх складів, але пізніше не отримали від Конгресу асигнувань для поповнення запасів.У Пентагоні не виключають, що ці кошти будуть включені до додаткового пакет фінансової допомоги президента Джо Байдена, який передбачає виділення 95 млрд доларів на допомогу Україні, Тайваню й Ізраїлю.Раніше США вирішили припинити постачати зброю в Нікарагуа. Причиною стало поглиблення співпраці країни з росією.