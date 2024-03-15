Пентагон через допомогу Україні вимушений поповнити власні запаси зброї – Bloomberg
15 березня 2024, 10:36
джерело glavcom
Йдеться про ракети для реактивних систем HIMARS, протитанкові комплекси TOW і прилади нічного бачення.
Міністерство оборони США планує пріоритетно поповнити свої запаси зброї на 6,5 млрд доларів після надання допомоги Україні. Йдеться про ракети для реактивних систем HIMARS, протитанкові комплекси TOW і прилади нічного бачення.
Про це повідомляє Bloomberg.
Водночас зазначається, що цей список є лише частиною загального переліку озброєнь на суму 10 млрд доларів, які США надали Україні зі своїх складів, але пізніше не отримали від Конгресу асигнувань для поповнення запасів.