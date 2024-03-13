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Пентагон готовий передати Україні ATACMS дальністю понад 290 км – WSJ

13 березня 2024, 16:09
Пентагон готовий передати Україні ATACMS дальністю понад 290 км – WSJ
джерело eadaily
Водночас вони не уточнили, чи схвалить президент США Джо Байден передачу ракет ATACMS більшої дальності, ніж та, яку вже отримала Україна.

Американський Пентагон готовий передати Україні далекобійні ракети ATACMS дальністю понад 180 миль (приблизно 290 км).

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Раніше представники Пентагону наполягали на тому, що Збройні сили США повинні зберегти всі свої ракети великої дальності ATACMS для задоволення власних військових потреб.

Однак зараз американське оборонне відомство відкрите для передачі ATACMS більшої дальності, оскільки тепер військові США можуть використовувати ракети наступного покоління Precision Strike Missile, кажуть американські посадовці.

Водночас вони не сказали, чи схвалить передачу ATACMS більшої дальності, ніж Україна вже отримувала, президент США Джо Байден.

Нагадаємо, що напередодні США оголосили про передачу Україні пакета безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів – першого у 2024 році – на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.

Пентагонракетидопомога арміївійна в Україніросія окупанти

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