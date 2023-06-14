Пентагон не підтверджує російські вкиди про знищення західної техніки в Україні

У Пентагоні передбачали, що втрати на полі бою будуть.

У Міністерстві оборони США не мають інформації, що Україна під час контрнаступу втратила 16 американських БМП М2 Bradley, про що раніше писали у ЗМІ.

Про це повідомила заступниця представника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

"Щодо повідомлень про знищення 16 машин, я бачила звіти, але не можу підтвердити частину відео та зображень", - сказала вона, додавши, що у Пентагоні передбачали, що втрати на полі бою будуть, тому у США будуть замінювати пошкоджену техніку.

"Я не знаю, чи буде зворотне поповнення у співвідношенні один до одного", - підкреслила вона.

Вона також додала, що відомство стежить за ситуацією. Водночас при виділенні військової допомоги США враховують можливі втрати техніки на фронті. Проте, чи буде замінятися кожна втрачена одиниця озброєння – не уточнюється.

Нагадаємо, 12 черпня видання CNN з посиланням на власні джерела повідомило, що за останні кілька днів наступу Україна втратила 16 американських БМП М2 Bradley. Це 15% від загальної кількості (109) переданих Збройним силам американських машин.