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Пентагон постійно контактує із командуванням в Європі щодо сил РФ біля України

Що стосується зосередження (російських – ред.) військ біля кордону з Україною, ми стежимо за цим дуже ретельно. Я перебуваю в постійних та частих контактах з генералом (Тодом – ред.) Волтерсом, командувачем Європейського командування EUCOM
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перебуває в "постійних і частих" контактах із європейським командуванням EUCOM у зв’язку із зосередженням російських військ біля кордону з Україною.
Пентагон постійно контактує із командуванням в Європі щодо сил РФ біля України Фото: afp.com
Про це він заявив у середу, під час брифінгу в Пентагоні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
 
"Що стосується зосередження (російських – ред.) військ біля кордону з Україною, ми стежимо за цим дуже ретельно. Я перебуваю в постійних та частих контактах з генералом (Тодом – ред.) Волтерсом, командувачем Європейського командування EUCOM", - зазначив Остін.
 
Він зауважив, що наміри Кремля у цьому зв’язку залишаються неясними. "Ми не впевнені, чого саме хоче робити Путін, але ці пересування, звісно, є предметом нашої уваги", - підкреслив він.
 
Глава Пентагону закликав Росію "бути більш прозорою у своїх намірах", а також зробити кроки на виконання Мінських домовленостей.
 
"Наша підтримка суверенітету й територіальній цілісності України залишається непохитною", - додав міністр оборони США.
 
Як повідомлялося, командувач Європейського командування Збройних сил США (EUCOM) чотирьохзірковий генерал Тод Волтерс є також верховним головнокомандувачем Об’єднаними Збройними силами НАТО в Європі.
 
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18 11 2021 15:47
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