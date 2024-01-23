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Пентагон законтрактував перші бомбардувальники 6-го покоління B-21 Raider

23 січня 2024, 17:19
Пентагон законтрактував перші бомбардувальники 6-го покоління B-21 Raider
Wikipedia
Американська корпорація Northrop Grumman отримала контракт на початок виробництва стратегічного стелс-бомбардувальника B-21 Raider.

Про це пише спеціалізоване видання Air&Space Forces Magazine.

"Минулої осені, ґрунтуючись на результатах наземних і льотних випробувань і зрілих планах команди щодо виробництва, я дав добро почати виробництво стартової малої серії B-21", - заявив заступник міністра оборони США із питань закупівель Вільям Лаплант. 

Пентагон не порилюднив суму контракту, кількість літаків, на які він поширюється, або точну дату його укладання.

Проте заява Лапланта вказує, що це було зроблено до кінця року.

Прототип стратегічного бомбардувальника B-21 здійснив перший політ 10 листопада минулого року. 

Northrop Grumman позиціонує B-21 як перший у світі літак шостого покоління. 

Літак виконаний за аеродинамічною схемою "літаюче крило". 

Передбачається, що він замінить у Військово-повітряні силах США стратегічні бомбардувальники Rockwell B-1 Lancer та Northrop Grumman B-2 Spirit і ймовірно "ветерана" Повітряних сил B-52. 

Пентагон розраховує отримати не менше 100 одиниць B-21. 

Вартість одного літака оцінюють у 650 - 750 мільйонів доларів. 

Головна властивість B-21 - мала радіолокаційна помітність, покликана підвищити захист літака від сучасних засобів виявлення та наведення. Слід зауважити, що таку ж особливість мають отримати його китайський та російський аналоги - Xian H-20 та ПАК ДА. 

Детально технічні характеристики В-21 не розголошують.

В листопаді ми писали, що в США випробують новий ядерний бомбардувальник B-21 Raider.

 

ПентагонконтрактB-21 Raider

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