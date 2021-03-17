НОВИНИОдна людина в Україні пройшла повний курс вакцинації від COVID-19, отримавши у вівторок друге щеплення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перша людина в Україні пройшла повний курс вакцинації від COVID-19, отримавши другу дозу
9840 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 березня 2021 року в Україні
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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я України "Коронавірус інфо".
"9840 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 березня 2021 року в Україні, з них вакциновані однією дозою 9839 осіб, завершено вакцинацію (2 дози) однієї особи", - йдеться в повідомленні.
Загалом, за даними "Коронавірус інфо", від початку вакцинальної кампанії щеплено від COVID-19 71 тис. 923 людини, з них отримали одну дозу 71 тис. 922, а завершила вакцинацію (отримала дві дози) одна людина.
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17 03 2021 13:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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