Перша людина в Україні пройшла повний курс вакцинації від COVID-19, отримавши другу дозу

9840 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 березня 2021 року в Україні

Одна людина в Україні пройшла повний курс вакцинації від COVID-19, отримавши у вівторок друге щеплення.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я України "Коронавірус інфо".

"9840 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 березня 2021 року в Україні, з них вакциновані однією дозою 9839 осіб, завершено вакцинацію (2 дози) однієї особи", - йдеться в повідомленні.

Загалом, за даними "Коронавірус інфо", від початку вакцинальної кампанії щеплено від COVID-19 71 тис. 923 людини, з них отримали одну дозу 71 тис. 922, а завершила вакцинацію (отримала дві дози) одна людина.

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