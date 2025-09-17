Перші пакети НАТО для України включатимуть ракети для Patriot і HIMARS

Йдеться про перші два пакети допомоги від НАТО на суму по 500 мільйонів доларів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в перших двох пакетах допомоги в рамках програми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) будуть ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це глава держави розповів під час пресконференції за підсумками зустрічі з президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою.

За словами Зеленського, Україна вже отримала 2 мільярди доларів спеціально для програми PURL.

"Ми отримаємо ще додаткові кошти у жовтні. Загалом очікуємо близько 3–3,5 мільярда доларів. Перші два пакети становитимуть по 500 мільйонів кожен", - заявив Президент.

На уточнювальне питання про вміст цих пакетів Зеленський зазначив:

"Я не буду розкривати всі деталі, але точно у цих пакетах будуть ракети для систем Patriot і HIMARS".

Учора США схвалили перший пакет військової допомоги Україні за рахунок союзників НАТО.