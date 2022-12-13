Перші підрозділи ЗС Білорусі вирушили від Бресту в бік кордону з Україною

Повідомляється про рух колони військової техніки бригади на південний схід від Бреста, трасою Р17 до міста Малорита

Надійшла інформація про виїзд із пункту постійної дислокації підрозділів 38-ї окремої десантно-штурмової бригади (38 одшбр, Брест), пише Беларускі Гаюн.

Повідомляється про рух колони військової техніки бригади на південний схід від Бреста, трасою Р17 до міста Малорита/агромістечка Мокрани військової колони у складі:

▪️25 БТР-80;

▪ близько 30 вантажівок МАЗ з особовим складом;

▪️3 буксованих 120-мм міномета 2Б23 «Нона-М1»;

▪️2 паливозаправники; ▪Командно-штабна машина Р-145БМ;

▪️2 машини зв'язку;

▪️5 машин прикордонної служби РБ;

▪машина швидкої допомоги;

▪2 польові кухні.

Рух техніки відбувається в рамках "раптової перевірки боєготовності", оголошеної в Білорусі самопроголошеним президентом Лукашенком.

"Мета очевидна. Відтягнути якомога більше українських сил під кордон з Білоруссю та не дати підтягнути резерви в східні та південні регіони", - йдеться у повідомленні.