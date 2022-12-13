Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Перші підрозділи ЗС Білорусі вирушили від Бресту в бік кордону з Україною

13 грудня 2022, 14:44
Перші підрозділи ЗС Білорусі вирушили від Бресту в бік кордону з Україною
Білорусь. Рух військової техніки
Повідомляється про рух колони військової техніки бригади на південний схід від Бреста, трасою Р17 до міста Малорита

Надійшла інформація про виїзд із пункту постійної дислокації підрозділів 38-ї окремої десантно-штурмової бригади (38 одшбр, Брест), пише Беларускі Гаюн.

Повідомляється про рух колони військової техніки бригади на південний схід від Бреста, трасою Р17 до міста Малорита/агромістечка Мокрани військової колони у складі: 

▪️25 БТР-80;

▪ близько 30 вантажівок МАЗ з особовим складом;

▪️3 буксованих 120-мм міномета 2Б23 «Нона-М1»;

▪️2 паливозаправники; ▪Командно-штабна машина Р-145БМ;

▪️2 машини зв'язку;

▪️5 машин прикордонної служби РБ;

▪машина швидкої допомоги;

▪2 польові кухні.

Рух техніки відбувається в рамках "раптової перевірки боєготовності", оголошеної в Білорусі самопроголошеним президентом Лукашенком.

"Мета очевидна. Відтягнути якомога більше українських сил під кордон з Білоруссю та не дати підтягнути резерви в східні та південні регіони", - йдеться у повідомленні. 


Білорусьвійськова технікаУкраїнарух

Останні матеріали

Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Політика
Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 11:03
Українці замість бронетанкового прориву будуть виснажувати росіян. Ядерний блеф кремля – Філліпс О’Брайен
Політика
Українці замість бронетанкового прориву будуть виснажувати росіян. Ядерний блеф кремля – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 09:21
Початок кінця росіян під Бахмутом. Та як росія прагне зменшити тиск українських військ на Дніпрі – Том Купер
Технології
Початок кінця росіян під Бахмутом. Та як росія прагне зменшити тиск українських військ на Дніпрі – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 18:20
Еротика vs сексизм. Як відкрита заява із засудженням друку еротичного календаря для ЗСУ обернулася проти її підписантів
Cуспільство
Еротика vs сексизм. Як відкрита заява із засудженням друку еротичного календаря для ЗСУ обернулася проти її підписантів
Дмитро Редько – 12 грудня 2022, 17:08
Запеклі претензії на Крим підкреслюють низькі шанси на мирну угоду між росією та Україною – The Washington Post
Запеклі претензії на Крим підкреслюють низькі шанси на мирну угоду між росією та Україною – The Washington Post
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 10:27
Триває битва за адаптацію. Важливі уроки для світових армій – Мік Раян
Cуспільство
Триває битва за адаптацію. Важливі уроки для світових армій – Мік Раян
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 08:53
Десятиріччя млявості Заходу стали рушієм для путіна. Для швидшого завершення війни необхідно посилити допомогу Україні – Борис Джонсон
Десятиріччя млявості Заходу стали рушієм для путіна. Для швидшого завершення війни необхідно посилити допомогу Україні – Борис Джонсон
Переклад iPress – 10 грудня 2022, 13:52
Мир на умовах путіна неможливий. Чому росію треба виштовхати з України – Кая Каллас
Політика
Мир на умовах путіна неможливий. Чому росію треба виштовхати з України – Кая Каллас
Переклад iPress – 09 грудня 2022, 14:02
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється