Перші підрозділи ЗС Білорусі вирушили від Бресту в бік кордону з Україною
Надійшла інформація про виїзд із пункту постійної дислокації підрозділів 38-ї окремої десантно-штурмової бригади (38 одшбр, Брест), пише Беларускі Гаюн.
Повідомляється про рух колони військової техніки бригади на південний схід від Бреста, трасою Р17 до міста Малорита/агромістечка Мокрани військової колони у складі:
▪️25 БТР-80;
▪ близько 30 вантажівок МАЗ з особовим складом;
▪️3 буксованих 120-мм міномета 2Б23 «Нона-М1»;
▪️2 паливозаправники; ▪Командно-штабна машина Р-145БМ;
▪️2 машини зв'язку;
▪️5 машин прикордонної служби РБ;
▪машина швидкої допомоги;
▪2 польові кухні.
Рух техніки відбувається в рамках "раптової перевірки боєготовності", оголошеної в Білорусі самопроголошеним президентом Лукашенком.
"Мета очевидна. Відтягнути якомога більше українських сил під кордон з Білоруссю та не дати підтягнути резерви в східні та південні регіони", - йдеться у повідомленні.