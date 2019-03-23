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Петиція за скасування Brexit на сайті британського парламенту набрала понад чотири млн голосів

Для винесення на обговорення депутатів необхідно 100 тисяч голосів
Понад 4 млн британців підписали петицію із закликом відмовитися від виходу Великобританії з ЄС. На сайті британського парламенту в розділі, присвяченому петиціям, вранці в суботу вказується, що на цей час свої підписи під петицією поставили 4,1 млн чоловік.
Петиція за скасування Brexit на сайті британського парламенту набрала понад чотири млн голосів

"Британський уряд неодноразово заявляв, що вихід з ЄС - це воля народу. Нам потрібно дати відсіч цій заяві, показавши те, як сильно народ підтримує збереження членства Великобританії в ЄС", - йдеться в коментарі до петиції, повідомляє LB.ua.

Для винесення петиції на обговорення депутатів парламенту необхідно 100 тисяч голосів.

На підтримку петиції виступили багато відомих людей, наприклад, актор Х'ю Грант, актриса Дженіфер Сондерс і британський фізик Брайан Кокс.

Як пише Інтерфакс, колишній лідер Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP) Найджел Фарадж, який виступає за вихід Великобританії з ЄС, заявив, що підписи до петиції надійшли, в тому числі, з Росії.

"Я знаю, що багато хто з них [підписів] з Росії, тому, можливо, варто почати розслідування про втручання, хто знає", - заявив він в ефірі британського радіо в п'ятницю.

Після цього комітет з петицій британської палати громад повідомив, що близько 95% підписів до петиції приходять з території Великобританії. У комітеті підкреслили, що петицію може підписати будь-який громадянин Великобританії, в тому числі той, що проживає за межами країни.

Телеканал BBC повідомив, що підписи до петиції приходять з усього світу, в тому числі, невелика кількість надійшла з Росії, Китаю та Ірану. Крім того, один підпис надійшов з КНДР.

Нагадаємо, що Палата громад парламенту Великої Британії проголосувала проти другого референдуму про Brexit.

Додамо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей планує ще раз обговорити питання виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу з усіма главами держав та урядів країн-членів ЄС.

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23 03 2019 14:26
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