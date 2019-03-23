Петиція за скасування Brexit на сайті британського парламенту набрала понад чотири млн голосів

Для винесення на обговорення депутатів необхідно 100 тисяч голосів

Понад 4 млн британців підписали петицію із закликом відмовитися від виходу Великобританії з ЄС. На сайті британського парламенту в розділі, присвяченому петиціям, вранці в суботу вказується, що на цей час свої підписи під петицією поставили 4,1 млн чоловік.

"Британський уряд неодноразово заявляв, що вихід з ЄС - це воля народу. Нам потрібно дати відсіч цій заяві, показавши те, як сильно народ підтримує збереження членства Великобританії в ЄС", - йдеться в коментарі до петиції, повідомляє LB.ua.

Для винесення петиції на обговорення депутатів парламенту необхідно 100 тисяч голосів.

На підтримку петиції виступили багато відомих людей, наприклад, актор Х'ю Грант, актриса Дженіфер Сондерс і британський фізик Брайан Кокс.

Як пише Інтерфакс, колишній лідер Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP) Найджел Фарадж, який виступає за вихід Великобританії з ЄС, заявив, що підписи до петиції надійшли, в тому числі, з Росії.

"Я знаю, що багато хто з них [підписів] з Росії, тому, можливо, варто почати розслідування про втручання, хто знає", - заявив він в ефірі британського радіо в п'ятницю.

Після цього комітет з петицій британської палати громад повідомив, що близько 95% підписів до петиції приходять з території Великобританії. У комітеті підкреслили, що петицію може підписати будь-який громадянин Великобританії, в тому числі той, що проживає за межами країни.

Телеканал BBC повідомив, що підписи до петиції приходять з усього світу, в тому числі, невелика кількість надійшла з Росії, Китаю та Ірану. Крім того, один підпис надійшов з КНДР.

Нагадаємо, що Палата громад парламенту Великої Британії проголосувала проти другого референдуму про Brexit.

Додамо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей планує ще раз обговорити питання виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу з усіма главами держав та урядів країн-членів ЄС.