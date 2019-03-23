Петиція за скасування Brexit на сайті британського парламенту набрала понад чотири млн голосів
"Британський уряд неодноразово заявляв, що вихід з ЄС - це воля народу. Нам потрібно дати відсіч цій заяві, показавши те, як сильно народ підтримує збереження членства Великобританії в ЄС", - йдеться в коментарі до петиції, повідомляє LB.ua.
Для винесення петиції на обговорення депутатів парламенту необхідно 100 тисяч голосів.
На підтримку петиції виступили багато відомих людей, наприклад, актор Х'ю Грант, актриса Дженіфер Сондерс і британський фізик Брайан Кокс.
Як пише Інтерфакс, колишній лідер Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP) Найджел Фарадж, який виступає за вихід Великобританії з ЄС, заявив, що підписи до петиції надійшли, в тому числі, з Росії.
"Я знаю, що багато хто з них [підписів] з Росії, тому, можливо, варто почати розслідування про втручання, хто знає", - заявив він в ефірі британського радіо в п'ятницю.
Після цього комітет з петицій британської палати громад повідомив, що близько 95% підписів до петиції приходять з території Великобританії. У комітеті підкреслили, що петицію може підписати будь-який громадянин Великобританії, в тому числі той, що проживає за межами країни.
Телеканал BBC повідомив, що підписи до петиції приходять з усього світу, в тому числі, невелика кількість надійшла з Росії, Китаю та Ірану. Крім того, один підпис надійшов з КНДР.
Нагадаємо, що Палата громад парламенту Великої Британії проголосувала проти другого референдуму про Brexit.
Додамо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей планує ще раз обговорити питання виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу з усіма главами держав та урядів країн-членів ЄС.
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