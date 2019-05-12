Philip Morris може перенести офіс з України в разі тиску з боку уряду

Один з найбільших виробників тютюнової продукції в Україні Philip Morris Ukraine може перемістити офіс кластерного центру з України в разі тиску на інвестиції.

Про це заявив генеральний директор Philip Morris Ukraine Міхаліс Александракіс в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає "Економічна правда".

"У нас зараз таких планів (про перенесення офісу – ред) немає, але це багато в чому залежить від подальших дій уряду. Ми ведемо боротьбу за наш бізнес на цьому ринку. Йдеться про боротьбу з адміністративним тиском, про ведення бізнесу в невизначеною і непрозорою середовищі", – заявив Александракіс.

"Сьогодні "Філіп Морріс Україна" несе відповідальність за ситуацію на ринку в Україні, Грузії, Вірменії, Молдові. Змушений сказати, що ми можемо перемістити офіс кластерного центру з України в разі безпідставного тиску на наші інвестиції в країні. Але, як я і раніше казав, ми тут для того, щоб продовжувати розвивати наш бізнес", – додав гендиректор тютюнового гіганта.

Нагадаємо, що на цей момент компанія-монодистриб'ютор тютюнових виробів займає більш ніж 90% ринку дистрибуції в країнах Південної Європи - Іспанії, Італії, Франції, Португалії (Logista), а також Швеції (SMD).