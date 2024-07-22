Підхід Гарріс до політики є продовженням старих методів, які не відповідають очікуванням виборців у США – The Telegraph

Торішнє опитування оцінило її як найгіршого віцепрезидента цього тисячоліття.

Після того як Джо Байден вирішив вийти з президентських перегонів, його віцепрезидент Камала Гарріс найімовірніше стане новим кандидатом від Демократичної партії, адже чинний президент підтримав її.

Але Гарріс є одним з найменш популярних політиків, які коли-небудь займали таку високу посаду. Торішнє опитування оцінило її як найгіршого віцепрезидента цього тисячоліття.

Про це пише британський журналіст Джейк Саймонс у газеті The Telegraph.

Під час роботи Гарріс на посаді прокурора, її критикували за те, що вона підтримувала неправомірні вироки, чинила опір тестуванню ДНК, яке могло б виправдати підозрюваних, і не розкривала важливі докази, які могли б бути корисними обвинуваченим у справах про сексуальне насильство.

Її найгірший момент, ймовірно, стався у 2010 році, коли 600 справ, пов'язаних з наркотиками, були скасовані після того, як її офіс не розкрив адвокатам ключову інформацію про неналежне поводження з доказами.

Вона погіршила свою репутацію того ж року, коли виступила проти ініціативи в Сан-Франциско щодо легалізації марихуани. Під час її перебування на посаді генерального прокурора за злочини, пов'язані з марихуаною, було ув'язнено 1 560 осіб, а пізніше вона підтримала законодавство про декриміналізацію марихуани, що створило суперечливе враження про її позицію щодо цього питання.

"Хоча описані події сталися раніше, під час президентської кампанії такі факти обов'язково будуть ретельно вивчені республіканцями, пресою і виборцями. Крім того, її негативне ставлення до Ізраїля що є важливим, оскільки 80% американських виборців підтримують Ізраїль, також буде піддано критиці й може вплинути на її шанси на виборах", — пише Саймонс.