Підозрювані у вбивстві Гандзюк Гордєєв і Рищук ведуть переговори із штабом Зеленського, - ЗМІ

За попередньою інформацію ЗМІ, Андрій Гордєєв і Євген Ріщук перед звільненням з посад зверталися до представників місцевих штабів "Народного Фронту" і "Батьківщини", але їм відмовили у співпраці

Екс-губернатор Херсонщини Андрій Гордєєв і його колишній заступник Євген Рищук, яких підозрюють в замовленні вбивства Катерини Гандзюк, провели переговори з херсонським штабом "Зе! Команди" і готові очолити область після виборів.

Зустріч колишнього заступника голови Херсонської ОДА Рищука з представником штабу Зеленського Степаном Казаніним відбулася ще на початку тижня. А 10 квітня відбулася зустріч Андрія Гордєєва з головою херсонського виборчого штабу Зеленського Юрієм Соболевським. Про це повідомляють джерела в штабі Володимира Зеленського в Херсоні, інформує "Голос.UA".

Нагадаємо, що Андрій Гордєєв був звільнений з посади голови Херсонської ОДА через підозри в причетності до вбивства Гандзюк. Його заступник, Євген Рищук самостійно пішов у відставку.

Катерина Гандзюк - колишня заступниця міського голови Херсона. Напад на неї з використанням сірчаної кислоти стався влітку 2018 року, восени вона померла від отриманих травм. Виконавців і одного з організаторів вбивства затримано. Серед замовників офіційну підозру отримав тільки Владислав Мангер, голова Херсонської облради і колишній член партії "Батьківщина".

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