Підозрюваний у підриві "Північного потоку" українець відмовився від екстрадиції до Німеччини

22 серпня 2025, 18:33
Підозрюваний у підриві
Фото: AP
Кузнєцова затримали за європейським ордером на арешт, виданим Федеральним судом Німеччини
49-річний українець Сергій Кузнєцов, якого звинувачують у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" у Балтійському морі, заявив у суді Болоньї, що не погоджується на екстрадицію до Німеччини.
 
Про це повідомляє Corriere di Bologna.
 
Кузнєцова затримали за європейським ордером на арешт, виданим Федеральним судом Німеччини, в агротуристичному комплексі в Сан-Клементе (провінція Ріміні) у ніч проти четверга. В Італії його підозрюють як одного з координаторів вибухів на газопроводі у вересні 2022 року.
 
Під час засідання суду він попросив перекладача українською та заявив, що хоче ознайомитися з матеріалами справи рідною мовою.
 
У коротких коментарях Кузнєцов наголосив, що під час вибухів перебував в Україні, а до Італії приїхав із сімейних причин.
 
Перед входом до суду він показав жест тризуба - символ підтримки України та її незалежності.
 
Суд залишив Кузнєцова під вартою, а наступне засідання призначене на 3 вересня, коли розглядатимуть питання можливої передачі підозрюваного Німеччині.

 

