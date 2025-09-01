Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Підозрюваний у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради дав перші свідчення

01 вересня 2025, 18:52
Підозрюваний у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради дав перші свідчення
Фото: nfront.org.ua
росіяни вийшли на виконавця, коли той намагався знайти зниклого бевісти сина-військового.

Підозрюваний у вбивстві народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія зізнався у скоєному під час перших допитів.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зокрема підозрюваний розповів, що у 2023 році дізнався від побратимів свого сина, що той зник безвісти на Бахмутському напрямку. Після цього підозрюваний почав слідкувати за російськими соцмережами, аби знайти інформацію про долю сина. Пізніше він почав спілкуватися з невстановленими представниками рф, які повідомили йому про смерть сина. 

Зі слів підозрюваного, представники рф у розмові начебто виправдовували дії росії в війні проти України й, навпаки, звинувачували українських можновладців у її розв’язанні. Сам підозрюваний повідомив росіянам, що проживає у Львові й неодноразово бачив Андрія Парубія. 

Далі в процесі розмови з представниками рф, підозрюваний почав підготовку до вбивства: отримав зброю, придбав спорядження – велосипед та шолом, а також за підробленими документами купив авто, на якому стежив за політиком. Всю цю інформацію підозрюваний розповів під час перших допитів підозрюваного – наразі її перевіряє слідство.

30 серпня у Львові вбили народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Вже 1 вересня правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві. 

