Підсумки 31-го Рамштайну: $1 млрд допомоги для України

16 жовтня 2025, 14:33
Країни-партнери виділять кошти на закупівлю зброї в США та українських виробників.

Під час 31-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбулося в Брюсселі, партнери домовилися про нові пакети військової допомоги на загальну суму понад 1 мільярд доларів.

 Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Тelegram-каналі. 

Одним із ключових рішень стала домовленість про нові внески в ініціативу PURL (Ukraine Security Assistance Initiative – Procurement of U.S. Weapons), яка передбачає закупівлю американського озброєння для України. Загальна сума нових зобов’язань становить $422 млн. Участь у цій ініціативі вже взяли або заявили про готовність взяти понад половина країн-членів НАТО.

Крім того, було погоджено нові внески для закупівлі озброєння безпосередньо з української оборонної індустрії на суму $715 млн. Серед ключових зобов’язань:

  • Норвегія — $600 млн на закупівлю БПЛА, систем радіоелектронної боротьби та вибухівки;

  • Нідерланди — $106 млн на ударні та розвідувальні дрони;

  • Канада — $8 млн на дрони-перехоплювачі;

  • Ісландія — $4 млн у межах так званої "данської моделі", яка передбачає підтримку українських виробників.

Додатково було оголошено про такі пакети оборонної допомоги:

  • Швеція — безпековий пакет на суму $8 млрд, розрахований на 2026–2027 роки;

  • Чехія — новий пакет на $72 млн;

  • Канада — $20 млн на зимове спорядження та компоненти для ракет;

  • Португалія — $12 млн у межах британського фонду закупівель озброєння для України (IFU);

  • Фінляндія — готує 13-й пакет військової допомоги (деталі поки не розкриваються).

Україна продовжує отримувати масштабну підтримку від міжнародних партнерів, як у вигляді постачання озброєнь, так і шляхом прямих інвестицій у власний оборонно-промисловий комплекс.

 

Рамштайнпідтримка України

