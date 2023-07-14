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ПОЛІТИКА

Південна Корея запровадила нові санкції проти КНДР після запуску балістичної ракети

14 липня 2023, 12:23
Південна Корея запровадила нові санкції проти КНДР після запуску балістичної ракети
Фото: Reuters
Під санкції потрапили фізичні особи та організації.

Південна Корея в п'ятницю, 14 липня, запровадила односторонні санкції проти чотирьох північнокорейських фізичних і трьох юридичних осіб у відповідь на запуск Пхеньяном міжконтинентальної балістичної ракети на початку цього тижня. 

Про це заявило Міністерство закордонних справ Сеула, повідомляє Yonhap.

Цей крок був зроблений через два дні після того, як Північна Корея під керівництвом лідера Кім Чен Ина провела випробувальний запуск твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18, незважаючи на міжнародний осуд її ракетних випробувань.

"У відповідь на запуск Північною Кореєю балістичної ракети дальнього радіуса дії, що загрожує миру і безпеці Корейського півострова та міжнародній спільноті, уряд вирішив запровадити односторонні санкції проти чотирьох осіб і трьох організацій, які причетні до ядерних та ракетних розробок і фінансування", - йдеться у повідомленні МЗС.

Серед чотирьох осіб - колишні та чинні високопосадовці, в тому числі директор Головного політичного бюро народної армії КНДР Чон Кьонг Тхек.

Три організації, які потрапили під санкції, включають північнокорейську торгову компанію, яка займається будівельним бізнесом в Африці та на Близькому Сході.

У середу, 12 липня, Північна Корея провела випробування балістичної ракети великої дальності.

Такі ракети можуть нести ядерну боєголовку на материкову частину США. Випробування відбулося наступного дня після того, як сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон погрожувала наслідками за “вторгнення” американських літаків-розвідників у повітряний простір Північної Кореї.

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