Плани росії постійно збільшувати військові витрати сприятимуть інфляційному тиску всередині країни – британська розвідка

Витрати на армію збільшують за рахунок замороження соціальних видатків.

російські витрати з бюджету стають все більш зосередженими на витратах на війну проти України. Зокрема, запропонований державний бюджет на 2024 рік передбачає збільшення запланованих витрат на оборону приблизно на 68% порівняно з бюджетом на 2023 рік. Це означає, що витрати на оборону у 2024 році становитимуть близько 6% від ВВП.

Про це вказують аналітики Міністерства оборони Великої Британії.

Експерти зазначають, що на противагу цьому, видатки на освіту та охорону здоров'я в росії будуть заморожені на рівні 2023 року, що означає реальне скорочення через інфляцію. При цьому рф доведеться виділити більше коштів для фінансування виплат і витрат на охорону здоров'я для зростаючої кількості поранених солдатів і сімей загиблих у конфлікті.

"Більше половини солдатів, які отримали достатньо важкі поранення, що потребують тривалого лікування, втратили кінцівки, а кожен п'ятий із них потребує ампутації верхніх кінцівок", - вказують аналітики посилаючись на слова заступника міністра праці росії Алєксєя Вовченко, та додають, що ці поранені солдати потребуватимуть медичної допомоги протягом усього життя.

Водночас експерти вказують, що послідовне збільшення військових витрат, швидше за все, призведе до інфляційного тиску в росії. Також постійне збільшення військових витрат змусить російський уряд приймати складні рішення про те, як фінансувати війну, що, ймовірно, посилить фінансовий тиск на російський бізнес.

"Однак будь-яке суттєве скорочення військових витрат у майбутньому, ймовірно, призведе до усунення головного рушія російської економічної активності в умовах санкцій", - вважають експерти.