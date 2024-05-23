Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Поглиблення зв'язків між росією та Угорщиною не можна більше залишати без контролю – Politico

23 травня 2024, 11:26
Поглиблення зв'язків між росією та Угорщиною не можна більше залишати без контролю – Politico
Антикор
Дружба прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом росії владіміром путіним — це союз двох націоналістичних лідерів, які відкрито засуджують західний лібералізм і реформували політичні системи своїх країн.

Після того, як було оголошено, що "велика міжнародна компанія" надасть значне фінансування найбільшому (і пов'язаному з урядом) футбольному клубу Угорщини "Ференцварош", тепер стало відомо, що спонсором, швидше за все, буде російський нафтовий гігант "Газпром". Але хоча "Газпром" і не перебуває в списку санкцій ЄС, ця угода є ознакою зростаючого впливу росії в Угорщині.

Дружба прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з президентом росії владіміром путіним — це союз двох націоналістичних лідерів, які відкрито засуджують західний лібералізм і реформували політичні системи своїх країн.

Про це повідомляє доцент Польської академії наук, науковий співробітник Інституту демократії Центрально-Європейського університету Едіт Згут-Пшибильська.

Поглиблюючи економічні відносини як з Китаєм, так і з росією, Орбан сподівається дати Угорщині більш вагоме право голосу в ухваленні глобальних рішень. А його "дружба" з путіним підживлює постійно зростаючий клієнтелізм в уряді та фінансує його союзників.

Друг дитинства Орбана й найбагатший олігарх Угорщини — Льорінч Мешарош є ключовим прикладом цього. Його компанія Mészáros és Mészáros Kft отримала контракт на будівництво атомної електростанції "Пакш-2" і — проєкт вартістю 12,5 мільярда євро, реалізація якого сильно затягнулася і фінансується переважно коштом російських кредитів. Це ще більше наблизило Угорщину до кремля.

Тим часом новини про угоду з "Газпромом" з'явилися незабаром після того, як чеська та польська влада викрила Voice of Europe — новинний сайт, пов'язаний із політичною партією Угорщини "Фідес" — у поширенні проросійської пропаганди та оплаті послуг європейських політиків у Німеччині, Франції, Польщі, Бельгії, Нідерландах та Угорщині.

Усе це підкреслює зміну впливу росії на Угорщину. До початку повномасштабної війни в Україні відносини між Орбаном і москвою вже були розвинені, але не були настільки глибокими. Більше того, діяльність російської Федеральної служби безпеки в Угорщині була значною мірою фрагментарною і, схоже, була зосереджена на залученні якомога більшої кількості місцевих помічників.

Однак тепер Угорщина вважається "тихою гаванню" для російських шпигунів, а москва має прямий зв'язок з урядом Орбана. Угорський прем'єр-міністр — один із двох лідерів країн ЄС, які зустрічалися з путіним після початку війни в Україні, і він тепло відгукується про свої стосунки з російським лідером.

У той час як інші європейські країни скорочують чисельність персоналу в російських посольствах і консульствах, чисельність співробітників російського посольства в Будапешті зростає.

російські хакери також регулярно отримували доступ до серверів Міністерства закордонних справ Угорщини без офіційної дипломатичної відповіді з боку Будапешта. Ба більше, міністерство закордонних справ знало, що з його комп'ютерів було викрадено дані про національну безпеку.

Хоча Брюссель і Вашингтон розчаровані всім цим, вони, схоже, не знають, як зупинити зближення Угорщини з автократіями. Замість цього вони відкладають цю справу або укладають короткострокові угоди. Але масштаби російського впливу в Угорщині зараз — і готовність Орбана потурати йому й отримувати від нього вигоду — вимагають негайних дій.

Владімір ПутінОрбанросія загроза

Останні матеріали

Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Політика
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Переклад iPress – 23 травня 2024, 12:07
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Cуспільство
Військові кампанії України – 2024. Аналіз та висновки – Мік Раян
Переклад iPress – 23 травня 2024, 09:16
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Cуспільство
росіяни продовжують тиснути майже по всьому фронту. Фронт тримається – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2024, 15:24
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Політика
Експерти заликають: настав час спрямувати заморожені активи росії в Україну. Проте міністри G7 готові віддати тільки відсотки
Переклад iPress – 22 травня 2024, 12:36
Фронт стабілізувався. росіяни продовжують втрачати техніку та людей – Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт стабілізувався. росіяни продовжують втрачати техніку та людей – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 травня 2024, 08:08
Нафтодолари продовжують годувати російську військову машину. Хоча багато російських суден простоюють у портах
Політика
Нафтодолари продовжують годувати російську військову машину. Хоча багато російських суден простоюють у портах
Переклад iPress – 21 травня 2024, 15:43
Харківський наступ: останній великий удар путіна? Гігантська афера та фіговий листок. Частина ІІ – Ендрю Таннер
Політика
Харківський наступ: останній великий удар путіна? Гігантська афера та фіговий листок. Частина ІІ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 травня 2024, 09:04
Купер рекомендує. Харківський наступ: останній великий удар путіна? Частина І – Ендрю Таннер
Cуспільство
Купер рекомендує. Харківський наступ: останній великий удар путіна? Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 травня 2024, 09:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється