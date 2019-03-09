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Поліція відпустила чоловіка, якого затримували через побиття вінницького журналіста

"Ми встановили особу затриманого, опитали його і відпустили. Стаття "нанесення легких тілесних ушкоджень" не передбачає арешту"
Поліція Вінниці відпустила чоловіка, якого затримували через побиття вінницького журналіста Андрія Качора.
Поліція відпустила чоловіка, якого затримували через побиття вінницького журналіста Фото: mvs.gov.ua

Затриманого відпустили 1 вересня без оголошення підозри. Оскільки для цього ще бракує доказів, повідомляє "Громадське".

"Ми встановили особу затриманого, опитали його і відпустили. Стаття "нанесення легких тілесних ушкоджень" не передбачає арешту", - сказали в поліції.

Там додали, що постраждалого направили на судово-медичну експертизу. Зараз тривають процесуальні дії.

"Якщо вдасться довести, що напад на Андрія Качора стався через його журналістську діяльність, тоді буде перекваліфікація статті, за якою відкрито провадження", - пояснили в поліції.

Нагадаємо, що у Вінниці невідомі напали на журналіста місцевого видання Андрія Качора, він упевнений, що це були прихильники проросійського блогера Анатолія Шарія, від яких він з липня отримує погрози.

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03 09 2019 13:28
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