Поліція відпустила чоловіка, якого затримували через побиття вінницького журналіста
Затриманого відпустили 1 вересня без оголошення підозри. Оскільки для цього ще бракує доказів, повідомляє "Громадське".
"Ми встановили особу затриманого, опитали його і відпустили. Стаття "нанесення легких тілесних ушкоджень" не передбачає арешту", - сказали в поліції.
Там додали, що постраждалого направили на судово-медичну експертизу. Зараз тривають процесуальні дії.
"Якщо вдасться довести, що напад на Андрія Качора стався через його журналістську діяльність, тоді буде перекваліфікація статті, за якою відкрито провадження", - пояснили в поліції.
Нагадаємо, що у Вінниці невідомі напали на журналіста місцевого видання Андрія Качора, він упевнений, що це були прихильники проросійського блогера Анатолія Шарія, від яких він з липня отримує погрози.
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