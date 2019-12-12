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Поліція висунула підозри за рейдерське захоплення української частини порту "Лотос" у В'єтнамі

Фігуранти справи - колишні співробітники Чорноморського морського пароплавства
Співробітники Національної поліції 11 грудня висунули підозри у справі про неправомірне заволодіння українською частиною порту "Лотос" у В'єтнамі. Фігуранти справи - колишні члени ради правління Чорноморського морського пароплавства.
Поліція висунула підозри за рейдерське захоплення української частини порту "Лотос" у В Фото: cfts.org.ua

Порт "Лотос" розташований у найбільшому в'єтнамському місті Хошимін за 43 милі від місця впадання річки Сайгон у Південно-Китайське море. Гаванню управляє Lotus Joint Venture Company (СП "Лотос"), створена в 1991 році компаніями Vietrans (В'єтнамська транспортна компанія), VOSA (В'єтнамське судноплавне агентство) і Чорноморським морським пароплавством (згодом - "Бласко-ЧМП"). Частка України - 38%, передає LB.ua.

З 2011 року підприємство припинило сплачувати дивіденди українській стороні, і контроль над ним удалося повернути тільки наприкінці 2017 року.

Під час слідства було встановлено, що представники ЧМП у В'єтнамі створили комерційну структуру Lotus Marin JSC, на користь якої неправомірно були відчужені активи порту.

Спочатку 49% акцій Lotus Marine JSC контролювало СП "Лотос", а решту резиденти В'єтнаму. Зараз підприємству належить тільки 5%.

Збитки від дій підозрюваних оцінюють у десятки мільйонів доларів. Їм закидають ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 (рейдерство).

Нагадаємо, що Перевалка вантажів в українських портах від початку року сягнула 150 мільйонів тонн — найвищий рівень від початку світової фінансової кризи 2008 року.

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12 12 2019 15:20
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