Польща дала втекти підозрюваному в підриві "Північних потоків" – ЗМІ

25 вересня 2025, 19:53
Польща дала втекти підозрюваному в підриві
Фото: з вільних джерел
Поляки заявили німцям, що для Варшави ця людина "як герой"
Польща відмовилася затримувати на запит Німеччини українця, якого німецьке слідство підозрювало у причетності до підриву російських "Північних потоків". 
 
Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.
 
Німецьке слідство виявило групу з семи громадян України, які нібито могли бути причетними до підриву "Північних потоків". Але тільки у 2025 році німцям вдалося захопити в Італії одного з них - Сергія Кузнєцова, який приїхав на італійський курорт, щоб відпочити.
 
Володимир З., прізвище якого не розкривають з причин конфіденційності, вдало вислизнув з рук німців та втік в Україну. При цьому йому допоміг польський уряд.
 
На початок полювання німців за підозрюваними у підриві російських газопроводів Володимир З. перебував на території Польщі. Він проживав у Прушкові біля Варшави, працюючи інструктором з дайвінгу та техніком з кондиціонування повітря
 
Німці планували затримати Володимира. В Берліні вважали, що можуть розраховувати на допомогу Польщі, де до влади повернувся Дональд Туск. Його повернення обіцяло покращення у німецько-польських відносинах.
 
За кілька днів до запланованого візиту тодішнього канцлера Олафа Шольца до Польщі прокуратура Німеччини видала на Володимира З. так званий "європейський ордер на арешт". Але далі все пішло не за планом Німеччини.
 
Ордер на арешт надіслали до Польщі, але Варшава не тільки відмовилася його виконати, але й попередила Україну та Володимира З. Останній втік на автомобілі з українськими дипломатичними номерами, а за кермом, попередньо, перебував український військовий аташе. Щобільше, німецькі правоохоронці пізніше скаржилися в ЗМІ, що Польща нібито блокувала співпрацю "місяцями". Зокрема польський уряд демонстративно проігнорував той факт, що в порту Колобжега загадковим чином зникли усі записи з відеокамер саме за той день, коли там стала яхта "Андромеда" з "диверсантами".
 
"Чому ми повинні його затримувати? Для нас він герой", - відповіли польські правоохоронці німецьким колегам, коли ті обурено почали вимагати пояснень.
 
Втім, видання зазначає, що це був не найгірший варіант для Німеччини. Якби Польща обрала радикальніший підхід, скандал був би величезний, а репутація Берліна зазнала б нищівної шкоди.
 
Власні джерела сказали журналістам, що міністр закордонних справ Радослав Сікорський пропонував надати Володимиру З. дипломатичний притулок та нагородити його орденом, якщо його участь в знищенні російських газопроводів підтвердиться.

 

