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ПОЛІТИКА

Польща і країни Балтії звернулися до білорусі із закликом припинити допомагати рф у війні проти України

10 серпня 2023, 11:25
Польща і країни Балтії звернулися до білорусі із закликом припинити допомагати рф у війні проти України
Фото: з вільних джерел
У заяві йдеться, що режим лукашенка, попри рішучий осуд з боку міжнародної спільноти, уже три роки продовжує нелюдські репресії, що постійно посилюються.

Міністри закордонних справ країн Балтії і Польщі з нагоди річниці фальсифікованих президентських виборів у білорусі закликали самопроголошену владу припинити пособництво росії у війні проти України. 

Про це йдеться у заяві на сайті польського МЗС.

"Ми знову закликаємо до негайного і безумовного звільнення та реабілітації всіх політичних в'язнів, до припинення репресій та пособництва в агресії росії проти України. Допоки триватимуть репресії, порушення міжнародного права, інструменталізація міграції та інші злочини, ми продовжуватимемо ізолювати злочинний і нелегітимний режим лукашенка та посилюватимемо цільові та секторальні санкції ЄС проти нього" – зазначають у заяві.

Також у повідомленні наголошується, що режим лукашенка, попри рішучий осуд з боку міжнародної спільноти, уже три роки продовжує нелюдські репресії, що постійно посилюються.

Під них попадають правозахисники, журналісти, профспілкові діячі, працівники ЗМІ, адвокати і звичайні громадяни, які висловлюють критику системи − їх переслідують, шантажують, ув'язнюють; деякі з них зникли безвісти або були вбиті.

Очільники МЗС нагадали, що з лютого 2022 року режим лукашенка виступає співучасником і прямим прибічником неспровокованої та невиправданої агресії росії проти України, зокрема, бере участь у насильницькій депортації українських дітей.

Нагадаємо, США розширили санкції проти білорусі.

Канада також ввела санкції проти 9 фізичних та 7 юридичних осіб, причетних до порушень росією суверенітету та територіальної цілісності України, частково через білорусь та за підтримки білорусі. 

Канада також закликала лукашенка негайно відмовитись від підтримки агресивної війни росії проти України.

ПольщаБілорусьвійна в Українікраїни Балтіїрф тероризм

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