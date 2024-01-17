Польща планує ввести захисні механізми від українських продуктів
Про це міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський розказав в інтерв’ю для Business Insider.
"Єврокомісія готує проєкт розпорядження щодо продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року. Відтак міністерство сільського господарства Польщі висуває свої вимоги щодо внесення змін в положення цього розпорядження, які передбачатимуть прискорення реалізації захисних механізмів на регіональному рівні, якщо ринкова проблема стосується не всього ЄС, а окремої держави-члена або регіону", - заявив міністр.
Він додав, що польська сторона хоче убезпечити себе від негативних наслідків напливу на польський ринок агротоварів з України.
Також в Польщі ведуться внутрішні консультації щодо введення ліцензій на експорт сільськогосподарських товарів, які запропонувала українська сторона.
"Після переговорів з міністром сільського господарства України Миколою Сольським ми спільно домовилися, що будуть створені технічні групи, завданням яких, серед іншого, буде розробка певних рамок, у яких має регулюватися торгівля між Польщею та Україною", - сказав Секерський.
Польський міністр вважає, що у Варшаві є політична воля щодо розвитку інфраструктури, яка сприятиме транзиту українських товарів до третіх країн. За його словами, Польща працюватиме над розвитком портової інфраструктури.
"Раніше, на жаль, у цій сфері мало що робилося. Тому для оптимізації і покращення можливостей транзиту сільськогосподарської продукції з України необхідно буде співпрацювати з іншими міністерствами щодо розвитку портової, залізничної та складської інфраструктури", - підсумував Секерський.Ми також писали, що Єврокомісія планує продовжити безмитний режим торгівлі з Україною до 2025.