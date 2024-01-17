Польща планує ввести захисні механізми від українських продуктів

Через відхилення Єврокомісією вимоги Польщі щодо запровадження мита на українські сільськогосподарські продукти, уряд Польщі хоче введення регіональних механізмів захисту від напливу українських товарів.

Про це міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський розказав в інтерв’ю для Business Insider.

"Єврокомісія готує проєкт розпорядження щодо продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року. Відтак міністерство сільського господарства Польщі висуває свої вимоги щодо внесення змін в положення цього розпорядження, які передбачатимуть прискорення реалізації захисних механізмів на регіональному рівні, якщо ринкова проблема стосується не всього ЄС, а окремої держави-члена або регіону", - заявив міністр.

Він додав, що польська сторона хоче убезпечити себе від негативних наслідків напливу на польський ринок агротоварів з України.

Також в Польщі ведуться внутрішні консультації щодо введення ліцензій на експорт сільськогосподарських товарів, які запропонувала українська сторона.

"Після переговорів з міністром сільського господарства України Миколою Сольським ми спільно домовилися, що будуть створені технічні групи, завданням яких, серед іншого, буде розробка певних рамок, у яких має регулюватися торгівля між Польщею та Україною", - сказав Секерський.

Польський міністр вважає, що у Варшаві є політична воля щодо розвитку інфраструктури, яка сприятиме транзиту українських товарів до третіх країн. За його словами, Польща працюватиме над розвитком портової інфраструктури.

"Раніше, на жаль, у цій сфері мало що робилося. Тому для оптимізації і покращення можливостей транзиту сільськогосподарської продукції з України необхідно буде співпрацювати з іншими міністерствами щодо розвитку портової, залізничної та складської інфраструктури", - підсумував Секерський.