Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Польща продовжує закриття кордону з білоруссю

16 вересня 2025, 20:22
Польща продовжує закриття кордону з білоруссю
Фото: з вільного доступу
В МВС країни повідомили, коли відкриють кордон.

У вівторок, 16 вересня, польська влада підтвердила, що закриття кордону з білоруссю не обмежиться лише періодом проведення військових навчань у сусідній державі.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

У заяві відомства наголошується, що обмеження діятимуть "до окремого розпорядження" і продиктовані потребою гарантувати безпеку громадян. Польська сторона пояснила, що рішення ухвалене у зв’язку з російсько-білоруськими маневрами "Захід-2025", але його термін не обмежується лише часом цих навчань. Рух на кордоні відновлять лише після того, як ситуація стане цілком безпечною.

Міністерство визнало, що припинення прикордонного руху створює труднощі для транспортних компаній, які змушені переорієнтовувати маршрути через Литву. В уряді пообіцяли мінімізувати наслідки для бізнесу та, за потреби, розглянути питання державної підтримки постраждалих галузей після оцінки збитків.

Нагадаємо, що з опівночі 12 вересня всі пункти пропуску між Польщею та Білоруссю закриті. Спільні навчання армій рф і білорусі тривають з 12 по 16 вересня, а з 10 вересня у східних регіонах Польщі запроваджені обмеження на польоти з міркувань безпеки.

ПольщакордонБілорусь

Останні матеріали

Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 14:10
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп'янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 07:50
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Політика
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 14:10
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Політика
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:54
Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Політика
Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:31
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Політика
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 07:04
Як елітний український підрозділ підірвав
Політика
Як елітний український підрозділ підірвав "Північний потік". Версія німецьких прокурорів не зашкодить Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 16:01
На межі поразки. Чи здасться Європа на ласку росії та її союзника адміністрацію Трампа? – CEPA
Політика
На межі поразки. Чи здасться Європа на ласку росії та її союзника адміністрацію Трампа? – CEPA
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 13:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється