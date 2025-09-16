Польща продовжує закриття кордону з білоруссю

В МВС країни повідомили, коли відкриють кордон.

У вівторок, 16 вересня, польська влада підтвердила, що закриття кордону з білоруссю не обмежиться лише періодом проведення військових навчань у сусідній державі.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі.

У заяві відомства наголошується, що обмеження діятимуть "до окремого розпорядження" і продиктовані потребою гарантувати безпеку громадян. Польська сторона пояснила, що рішення ухвалене у зв’язку з російсько-білоруськими маневрами "Захід-2025", але його термін не обмежується лише часом цих навчань. Рух на кордоні відновлять лише після того, як ситуація стане цілком безпечною.

Міністерство визнало, що припинення прикордонного руху створює труднощі для транспортних компаній, які змушені переорієнтовувати маршрути через Литву. В уряді пообіцяли мінімізувати наслідки для бізнесу та, за потреби, розглянути питання державної підтримки постраждалих галузей після оцінки збитків.

Нагадаємо, що з опівночі 12 вересня всі пункти пропуску між Польщею та Білоруссю закриті. Спільні навчання армій рф і білорусі тривають з 12 по 16 вересня, а з 10 вересня у східних регіонах Польщі запроваджені обмеження на польоти з міркувань безпеки.