ПОЛІТИКА

Польща розгортає 40 тисяч військових через російсько-білоруські навчання

11 вересня 2025, 18:58
Польща розгортає 40 тисяч військових через російсько-білоруські навчання
Фото: wartime.org.ua
російські-білоруські військові навчання "Захід-2025" проходитимуть поблизу кордонів із Польщею.

На тлі зростання напруженості після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі, остання розгортає близько 40 тисяч солдатів на кордонах із рф та білоруссю.

Про це інформує TVP.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що очікується, що у військових навчаннях рф та білорусі "Захід-2025" візьмуть участь десятки тисяч солдатів. За його словами, це спонукало його країну розгорнути близько 40 тисяч солдатів біля свого східного кордону.

Він додав, що впродовж багатьох місяців Польща готувалася до маневрів "Захід-2025" та що понад 30 тисяч польських військових взяли участь у навчаннях, щоб адекватно реагувати на російсько-білоруські військові навчання. 

Влада Польщі заявляє, що однією з цілей операції "Захід-2025" є відпрацювання можливої атаки на так званий Сувальський коридор, тонку смужку землі, що з'єднує Польщу та Литву, але знаходиться між білоруссю та Калінінградом.

Нагадаємо, Польща погоджується на пропозицію президента України Володимира Зеленського відправити своїх військових до України, щоб вони вчилися збивати дрони.

ПольщакордонБілорусьвійськовіросія загроза

