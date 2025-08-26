Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Польща ставить історичну пам'ять Волині умовою підтримки України у ЄС

26 серпня 2025, 20:19
Польща ставить історичну пам'ять Волині умовою підтримки України у ЄС
Водночас міністр прокоментував рішення президента Польщі ветувати допомогу непрацюючим українським біженцям.

Міністр оборони Польщі Міхал Косіняк-Камиш заявив, що Україна не отримає підтримки Варшави у процесі вступу до ЄС, якщо не буде розв'язане питання Волинської трагедії.

За інформацією видання Polska Agencja Prasowa SA, він наголосив на необхідності проведення ексгумації жертв Волинського геноциду та належного вшанування їхньої пам’яті.

Водночас міністр прокоментував рішення президента Польщі ветувати допомогу непрацюючим українським біженцям за програмою Rodzina 800+, а також заблокувати фінансування Starlink. Загалом, на його думку, такі дії "нерозважливими та такими, що суперечать національній безпеці Польщі". Він підкреслив, що навіть попри заперечення у канцелярії, сам факт подібних заяв свідчить про наявність серйозної проблеми.

"Я завжди виступав рішуче проти будь-яких спроб принижувати добре ім’я Польщі або прославляти Бандеру. Я неодноразово говорив про це чітко і ясно. Але відмова у підтримці воюючої України суперечить безпеці польської держави. Допомагати Україні – означає водночас будувати безпечну Польщу", – заявив міністр.

Також міністр оборони Польщі нагадав, що ще у 2018 році за уряду партії "Право і справедливість" (PiS) розглядалося питання про криміналізацію бандеризму, однак від нього відмовилися. Ба більше, Косіняк-Камиш підкреслив, що у період повномасштабної війни необхідно бути обережними, адже російська пропаганда активно намагається нав’язати думку про "фашистів" при владі в Україні.

"Бандера був злочинцем, у цьому немає сумнівів. Волинський геноцид – один із найстрашніших актів терору проти нації в історії цивілізації. Україна повинна взяти на себе відповідальність: провести ексгумації, спорудити пам’ятники та забезпечити гідне поховання. Ми ніколи не відмовимося від цієї вимоги", – наголосив Косіняк-Камиш.

Разом з тим пролунало застереження від підтримки російської риторики: не можна підігравати пропаганді кремля, коли українців називають фашистами. За словами міністра, важливо поєднувати збереження історичної пам’яті з відповідальним протистоянням викликам. І це можна робити виважено, як нині діє польська сторона, або ж діяти лише на емоціях, що не приносить результату.

Нагадаємо, новий законопроєкт президента Польщі Кароля Навроцького, що обмежує допомогу українцям, передбачає доступ до послуг та охорони здоров'я лише для тих громадян, які працюють і сплачують внески в Польщі.

ПольщаЄвросоюзВолинська трагедіяКароль Навроцький

