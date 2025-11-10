Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Польща відклала дебютний запуск військових супутників

10 листопада 2025, 16:19
Польща відклала дебютний запуск військових супутників
Фото: з вільних джерел
Перший запуск супутників для польської армії, який мав відбутися на День незалежності, перенесли на 22 листопада.

Польща перенесла запуск своїх перших військових супутників, який спочатку планували здійснити 11 листопада, у День незалежності країни.

Про це повідомив у коментарі порталу GeekWeek речник Генерального штабу Війська Польського Марек Пьотржак, передає Polsat News.

За оновленими даними, запуск відбудеться 22 листопада. Про зміну дати польську сторону поінформувала компанія SpaceX, яка відповідає за запуск у межах місії Transporter-15. Причини перенесення поки що не розголошуються.

Запуск супутників є частиною масштабної програми модернізації польських збройних сил, що має зміцнити національні можливості у сфері спостереження та розвідки.

Досі Польща користувалася супутниковими даними союзників, зокрема з італійської системи COSMO-SkyMed. Нові апарати запускаються в межах двох національних програм MikroSAR і PIAST.

Програма MikroSAR передбачає створення трьох супутників із радіолокаційними сенсорами SAR для спостереження за поверхнею Землі. Їх розробила компанія ICEYE, а наземний сегмент підприємство Wojskowe Zakłady Łączności №1. Контракт вартістю понад 800 млн злотих укладено Агентством озброєнь у травні цього року. Саме перший супутник MikroSAR планують запустити в межах місії Transporter-15.

Програма PIAST, розпочата у 2021 році, фінансується Національним центром досліджень і розвитку. Її реалізує консорціум польських компаній та наукових установ. Проєкт передбачає запуск трьох наносупутників оптико-електронної розвідки вартістю близько 70 млн злотих.

 
Польщасупутники

Останні матеріали

Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Політика
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 15:51
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників Кремля і в Європі – Politico
Політика
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників Кремля і в Європі – Politico
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 12:08
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 00:17
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
Спорт
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
09 листопада 2025, 15:39
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Політика
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 14:14
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Політика
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 10:31
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Політика
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 00:37
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Політика
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 16:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється