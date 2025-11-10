Польща відклала дебютний запуск військових супутників

Перший запуск супутників для польської армії, який мав відбутися на День незалежності, перенесли на 22 листопада.

Польща перенесла запуск своїх перших військових супутників, який спочатку планували здійснити 11 листопада, у День незалежності країни.

Про це повідомив у коментарі порталу GeekWeek речник Генерального штабу Війська Польського Марек Пьотржак, передає Polsat News.

За оновленими даними, запуск відбудеться 22 листопада. Про зміну дати польську сторону поінформувала компанія SpaceX, яка відповідає за запуск у межах місії Transporter-15. Причини перенесення поки що не розголошуються.

Запуск супутників є частиною масштабної програми модернізації польських збройних сил, що має зміцнити національні можливості у сфері спостереження та розвідки.

Досі Польща користувалася супутниковими даними союзників, зокрема з італійської системи COSMO-SkyMed. Нові апарати запускаються в межах двох національних програм MikroSAR і PIAST.

Програма MikroSAR передбачає створення трьох супутників із радіолокаційними сенсорами SAR для спостереження за поверхнею Землі. Їх розробила компанія ICEYE, а наземний сегмент підприємство Wojskowe Zakłady Łączności №1. Контракт вартістю понад 800 млн злотих укладено Агентством озброєнь у травні цього року. Саме перший супутник MikroSAR планують запустити в межах місії Transporter-15.

Програма PIAST, розпочата у 2021 році, фінансується Національним центром досліджень і розвитку. Її реалізує консорціум польських компаній та наукових установ. Проєкт передбачає запуск трьох наносупутників оптико-електронної розвідки вартістю близько 70 млн злотих.