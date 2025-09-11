Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Польща відправить військових до України для навчання протидії дронам – Reuters

11 вересня 2025, 18:18
Польща відправить військових до України для навчання протидії дронам – Reuters
Раніше Зеленський висунув таку пропозицію, і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск її прийняв.

Польща погоджується на пропозицію президента України Володимира Зеленського відправити своїх військових до України, щоб вони вчилися збивати дрони.

Раніше Зеленський висунув таку пропозицію, і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск її прийняв.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні поінформовані джерела.

За даними видання, Туск погодився відрядити до України військових представників з цього питання.

Раніше Володимир Зеленський закликав союзників України переглянути власні можливості протиповітряної оборони. Із такою заявою він звернувся на тлі вторгнення російських дронів до повітряного простору Польщі.

Зеленський зауважив, що західні країни, насамперед Польща, повинні вивчити аналогічні багаторівневі підходи, оскільки ракетні системи на кшталт американських Patriot є занадто дорогими для використання проти значно дешевших безпілотників, які росія застосовує у великій кількості.

Зауважимо, що аналогічних висновків дійшли і самі фахівці Північноатлантичного Альянсу.

Нагадаємо, що 10 вересня Польща вперше збивала російські "шахеди" у своєму повітряному просторі. До того ж, стало відомо, що росія готувала атаки дронів на Польщу ще з липня і заздалегідь до них готувалася.

Дональд ТускПольщадрониросія загрозаВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 13:23
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О'Брайен
Політика
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 10:52
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Політика
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 07:55
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Політика
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 15:05
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Політика
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 11:49
Огляд глобальних конфліктів. Велике
Огляд глобальних конфліктів. Велике "ні" путіна переговорам з Україною – Мік Раян
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 00:05
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Політика
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 11:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється