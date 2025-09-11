Польща відправить військових до України для навчання протидії дронам – Reuters

Раніше Зеленський висунув таку пропозицію, і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск її прийняв.

Польща погоджується на пропозицію президента України Володимира Зеленського відправити своїх військових до України, щоб вони вчилися збивати дрони.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні поінформовані джерела.

За даними видання, Туск погодився відрядити до України військових представників з цього питання.

Раніше Володимир Зеленський закликав союзників України переглянути власні можливості протиповітряної оборони. Із такою заявою він звернувся на тлі вторгнення російських дронів до повітряного простору Польщі.

Зеленський зауважив, що західні країни, насамперед Польща, повинні вивчити аналогічні багаторівневі підходи, оскільки ракетні системи на кшталт американських Patriot є занадто дорогими для використання проти значно дешевших безпілотників, які росія застосовує у великій кількості.

Зауважимо, що аналогічних висновків дійшли і самі фахівці Північноатлантичного Альянсу.

Нагадаємо, що 10 вересня Польща вперше збивала російські "шахеди" у своєму повітряному просторі. До того ж, стало відомо, що росія готувала атаки дронів на Польщу ще з липня і заздалегідь до них готувалася.