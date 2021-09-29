Польща зафіксувала рекордний наплив нелегалів із Білорусі - майже 500 за добу

На жаль, рекорд: напередодні, 28 вересня, Прикордонна служба зафіксувала 473 спроби нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі

За минулу добу, 28 вересня, польські прикордонники запобігли 473 спробам нелегальних мігрантів перетнути кордон Польщі з боку Білорусі.

Про це інформує Прикордонна служба Польщі у Твіттері, передає кореспондент Укрінформу.

"На жаль, рекорд: напередодні, 28 вересня, Прикордонна служба зафіксувала 473 спроби нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі",- йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зараз на кордоні період “надзвичайно інтенсивних дій і важкої роботи”.

Прикордонна служба РП також оприлюднила відеоролик з тепловізійної камери, на якому, за словами прикордонників, є свідчення того, що білоруська сторона допомагає нелегальним мігрантам перетинати технічну огорожу на білорусько-польському кордоні.

В понеділок, 27 вересня, у Бюро національної безпеки Польщі відбулася зустріч президента Польщі Анджея Дуди з керівниками силових відомств. За результатами зустрічі Дуда заявив, що він проситиме парламент продовжити надзвичайний стан, запроваджений на початку вересня у вузькій смузі на польсько-білоруському кордоні, ще на 60 днів.

У Сеймі Польщі можуть розглянути ініціативу президента щодо продовження надзвичайного стану вже у середу, 29 вересня. Деякі опозиційні партії, зокрема польські ліві, заявили, що голосуватимуть проти його продовження. Вони мотивують це тим, що впоратися з міграційним тиском можна і без запровадження надзвичайного стану. На їх переконання, влада ввела його для того, щоб приховати від ЗМІ та громадської думки країни численні порушення прав людини на кордоні стосовно нелегальних мігрантів.

За даними польських прикордонників, від серпня польсько-білоруський кордон спробували нелегально перетнути понад 10 тис. мігрантів з країн Близького Сходу та Африки. За цей час затримано 116 осіб за допомогу в нелегальному перетині кордону, зокрема п’ятьох упродовж останньої доби.

Польща і Литва змонтували огорожу з колючого дроту на кордоні з Білоруссю, щоб запобігти проникненню нелегальних мігрантів.

РП та країни Балтії звинувачують режим Лукашенка у свідомій дестабілізації ситуації на кордоні, підкреслюючи, що міграційний тиск є організованими діями Мінська проти Варшави і Вільнюса.