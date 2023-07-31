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Польща заявляє, що білорусь допомагає нелегалам з обладнанням для перетину кордону

31 липня 2023, 09:29
Польща заявляє, що білорусь допомагає нелегалам з обладнанням для перетину кордону
Фото: з вільного доступу
Білоруси доправляють до кордону з Польщею не лише мігрантів з третіх країн, але і обладнання для перетину загороджень.

Про це заявив урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, інформує Polskieradio

"На кордоні з Білоруссю все ще небезпечно. На польські патрулі нападають агресивно налаштовані іноземці. Кожен день офіцери та солдати зазнають агресії", - заявив уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин для радіо. 

Жарін додав, що білоруські служби доправляють до кордону з Польщею не тільки мігрантів, а й обладнання для перетину кордону, драбини, різальні інструменти, і нападу на поляків - каміння, цегла, бруківка".

"Гібридна операція з використанням мігрантів триває. На Польщу триває атака, ці дії є частиною російського плану дестабілізації Європи, зокрема східного флангу НАТО", - сказав урядовий уповноважений.

Він також навів дані прикордонної служби про те, що в суботу з Білорусі до Польщі намагався нелегально потрапити 91 іноземець. Серед них - громадяни Індії, Непалу, Ірану, Ліберії та Сомалі.

Від початку року прикордонники РП зафіксували понад 16 тисяч спроб незаконного перетину кордону з боку Білорусі, повідомляє Польське радіо.

Днями Польща заявила, що з білорусі рветься рекордна кількість нелегалів,
ПольщанелегалиБілорусь

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