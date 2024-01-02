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Польща збереже заборону на ввезення українського зерна доки ЄС не створить нові правила

02 січня 2024, 17:52
Польща збереже заборону на ввезення українського зерна доки ЄС не створить нові правила
Фото: з вільного доступу
Заборона на ввезення українського зерна в Польщу буде зберігатись, доки на рівні Євросоюзу не буде розроблено нових правил.

Про це Міністерство сільського господарства написало в соцмережі X (Twitter)

"Ми маємо підтримувати ембарго, доки не буде узгоджено умов, які його замінять. Я вважаю, що добрим рішенням буде запровадження ліцензування транспорту з використанням водночас транзитних шляхів за межами Польщі", - заявив міністр сільського господарства і розвитку села Чеслав Секерський.

Він також висловився щодо обмеження зерна, яке надходить і зазначив, що експорт українського зерна має йти іншим маршрутом, аніж європейський чи польський.

"Тому що завжди є певний ризик, навіть під час транзиту, що частина зерна та іншої сільгосппродукції залишиться в Польщі", - додав міністр.

Єврокомісія 15 вересня 2023 року оголосила, що не продовжуватиме обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України до п'ятьох сусідніх із нею країн ЄС: Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини.

Обмеження було введено в травні 2023 року, вони стосувалися імпорту пшениці, ріпаку, соняшнику й кукурудзи. Ці п'ять східноєвропейських країн - членів ЄС стверджували, що українська с/г продукція в умовах її безмитного ввезення в ЄС осідає у них і завдає шкоди місцевому агросектору.

Після зняття обмежень Польща, Угорщина і Словаччина ввели односторонні заборони.

А Польща ще й розширила список заборонених до імпорту продуктів за рахунок ріпакової макухи і шроту, а також кукурудзяних висівок, пшеничного борошна і похідних товарів. Угорщина довела цей список до 24 товарних позицій.

Україна подала позов до СОТ, звинувативши Польщу, Угорщину і Словаччину в дискримінаційному ставленні до її агропродукції.

Переговори України щодо впровадження механізму ліцензування експорту українських агротоварів з обов'язковою верифікацією в кожній з п'яти країн тривають і досі.

 
ПольщазерноЗАБОРОНА

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