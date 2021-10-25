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Польща збільшить до 10 тисяч число військових на кордоні з Білоруссю

Ми збільшимо число військових, які допомагають Прикордонній службі, на 2,5 тисячі осіб. Вже незабаром надійність кордону будуть забезпечувати близько 10 тисяч військових з 12, 16 та 18 дивізії
Польща доведе число військових, які допомагають в охороні кордону з Білоруссю, до 10 тисяч.
Польща збільшить до 10 тисяч число військових на кордоні з Білоруссю Фото: з вільних джерел
Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.
 
"Ми збільшимо число військових, які допомагають Прикордонній службі, на 2,5 тисячі осіб. Вже незабаром надійність кордону будуть забезпечувати близько 10 тисяч військових з 12, 16 та 18 дивізії" - заявив Блащак.
 
За його словами, Війська територіальної оборони надають допомогу в проведенні операції і допомагають мешканцям прикордонних районів.
 
Нагадаємо, Польська прикордонна служба повідомила про чергову спробу мігрантів 24 жовтня прорватися з території Білорусі через кордон, у результаті двоє польських солдатів були госпіталізовані.
 
Як повідомлялося, польський парламент затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 1,6-млрд злотих - 350 мільйонів євро.
 
Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.
 
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25 10 2021 17:45
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