Польща збільшить до 10 тисяч число військових на кордоні з Білоруссю

Ми збільшимо число військових, які допомагають Прикордонній службі, на 2,5 тисячі осіб. Вже незабаром надійність кордону будуть забезпечувати близько 10 тисяч військових з 12, 16 та 18 дивізії

Польща доведе число військових, які допомагають в охороні кордону з Білоруссю, до 10 тисяч.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

"Ми збільшимо число військових, які допомагають Прикордонній службі, на 2,5 тисячі осіб. Вже незабаром надійність кордону будуть забезпечувати близько 10 тисяч військових з 12, 16 та 18 дивізії" - заявив Блащак.

За його словами, Війська територіальної оборони надають допомогу в проведенні операції і допомагають мешканцям прикордонних районів.

Нагадаємо, Польська прикордонна служба повідомила про чергову спробу мігрантів 24 жовтня прорватися з території Білорусі через кордон, у результаті двоє польських солдатів були госпіталізовані.

Як повідомлялося, польський парламент затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 1,6-млрд злотих - 350 мільйонів євро.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.