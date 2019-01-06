Помпео і Меркель обговорили підтримку України і протидію російській агресії, - Держдеп

"Держсекретар Помпео вчора зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити ключові спільні пріоритети, включаючи підтримку України і протидію агресії Росії"

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майкл Помпео обговорив із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель підтримку України і протидію агресії Росії.

"Держсекретар Помпео вчора зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити ключові спільні пріоритети, включаючи підтримку України і протидію агресії Росії", - повідомила речниця Держдепу США Морган Ортагус.

Крім того, Меркель та Помпео обговорили також ситуацію в Ірані та Афганістані.

Раніше Держсекретар США Майк Помпео та міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обговорили взаємодію між своїми країнами у зв’язку російською збройною агресією, в тому числі, в Україні.

Нагадаємо, що Конгрес США планує надати Україні статус головного союзника США поза НАТО.