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Помпео і Меркель обговорили підтримку України і протидію російській агресії, - Держдеп

"Держсекретар Помпео вчора зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити ключові спільні пріоритети, включаючи підтримку України і протидію агресії Росії"
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майкл Помпео обговорив із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель підтримку України і протидію агресії Росії.
Помпео і Меркель обговорили підтримку України і протидію російській агресії, - Держдеп Фото: з вільних джерел

"Держсекретар Помпео вчора зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити ключові спільні пріоритети, включаючи підтримку України і протидію агресії Росії", - повідомила речниця Держдепу США Морган Ортагус.

Крім того, Меркель та Помпео обговорили також ситуацію в Ірані та Афганістані.

Раніше Держсекретар США Майк Помпео та міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обговорили взаємодію між своїми країнами у зв’язку російською збройною агресією, в тому числі, в Україні.

Нагадаємо, що Конгрес США планує надати Україні статус головного союзника США поза НАТО.

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01 06 2019 22:59
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