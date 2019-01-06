НОВИНИДержавний секретар Сполучених Штатів Америки Майкл Помпео обговорив із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель підтримку України і протидію агресії Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помпео і Меркель обговорили підтримку України і протидію російській агресії, - Держдеп
"Держсекретар Помпео вчора зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити ключові спільні пріоритети, включаючи підтримку України і протидію агресії Росії"
Фото: з вільних джерел
"Держсекретар Помпео вчора зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити ключові спільні пріоритети, включаючи підтримку України і протидію агресії Росії", - повідомила речниця Держдепу США Морган Ортагус.
Крім того, Меркель та Помпео обговорили також ситуацію в Ірані та Афганістані.
Раніше Держсекретар США Майк Помпео та міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обговорили взаємодію між своїми країнами у зв’язку російською збройною агресією, в тому числі, в Україні.
Нагадаємо, що Конгрес США планує надати Україні статус головного союзника США поза НАТО.
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01 06 2019 22:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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