Понад 14 тис. українських компаній експортують продукцію до ЄС - Мінекономіки
Понад 14 тис. українських компаній щорічно експортують продукцію до Євросоюзу, повідомив міністр економіки Ігор Петрашко, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"Понад 14 тисяч компаній щороку експортують свою продукцію до ЄС. А станом на середину січня право експорту своєї продукції до ЄС мають вже 362 українські підприємства, які виробляють продукцію тваринного походження і до якої висуваються найсуворіші вимоги з боку ЄС", - наводить слова Петрашка прес-служба міністерства в релізі в п'ятницю.
Як зазначив міністр, прибрати бар'єри в торгівлі й забезпечити більш вільний доступ до внутрішнього ринку ЄС для українських компаній дадуть змогу реформи в технічному регулюванні, державних закупівлях, санітарних і фітосанітарних нормах, а також удосконалення системи контролю безпечності продуктів, митної справи, системи охорони інтелектуальної власності.
"Уже сьогодні ми бачимо, що готові йти далі в наших європейських прагненнях", - додав Ігор Петрашко.
Нагадаємо, що товарообіг України у 2020 році зменшився на $7 мільярдів
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