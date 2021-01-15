Понад 14 тис. українських компаній експортують продукцію до ЄС - Мінекономіки

"Уже сьогодні ми бачимо, що готові йти далі в наших європейських прагненнях", - додав Ігор Петрашко

Як зазначив міністр, прибрати бар'єри в торгівлі й забезпечити більш вільний доступ до внутрішнього ринку ЄС для українських компаній дадуть змогу реформи в технічному регулюванні, державних закупівлях та інших сферах.

Понад 14 тис. українських компаній щорічно експортують продукцію до Євросоюзу, повідомив міністр економіки Ігор Петрашко, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Понад 14 тисяч компаній щороку експортують свою продукцію до ЄС. А станом на середину січня право експорту своєї продукції до ЄС мають вже 362 українські підприємства, які виробляють продукцію тваринного походження і до якої висуваються найсуворіші вимоги з боку ЄС", - наводить слова Петрашка прес-служба міністерства в релізі в п'ятницю.

Як зазначив міністр, прибрати бар'єри в торгівлі й забезпечити більш вільний доступ до внутрішнього ринку ЄС для українських компаній дадуть змогу реформи в технічному регулюванні, державних закупівлях, санітарних і фітосанітарних нормах, а також удосконалення системи контролю безпечності продуктів, митної справи, системи охорони інтелектуальної власності.

"Уже сьогодні ми бачимо, що готові йти далі в наших європейських прагненнях", - додав Ігор Петрашко.

Нагадаємо, що товарообіг України у 2020 році зменшився на $7 мільярдів