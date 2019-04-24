Порошенко не йтиме на дострокові парламентські вибори, бо "ситуація небезпечна", - депутатка БПП
На питання, чи не було б команді Порошенка вигідно після його програшу використати активний електорат для проведення парламентських виборів, вона відповіла:
"Як сказав Петро Олексійович, ми готові піти і на дочасні вибори, і на строкові... Але в нас немає такої позиції точно, тому що зараз як раз такий період великої турбулентності, великої відповідальності фінансової за своїми зобов'язаннями... Тому Петро Олексійович оцінює цю ситуацію дуже небезпечною - дострокових парламентських виборів... ".
"І зараз треба зберегти цю стабільність, щоб і уряд працював, і парламент надав можливість зрештою, новому президенту з його командою хоча б щось озвучити з дій, які плануються", - наголосила Южаніна, інформує "Громадське".
Нагадаємо, що віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, обрана від БПП, радить переможцю виборів президента Володимиру Зеленському почати комунікувати з виборцями самостійно, а не через своїх "віце-президентів".
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