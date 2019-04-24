Порошенко не йтиме на дострокові парламентські вибори, бо "ситуація небезпечна", - депутатка БПП

"Як сказав Петро Олексійович, ми готові піти і на дочасні вибори, і на строкові..."

Чинний президент Петро Порошенко та його партія не йтимуть на проведення дострокових виборів до парламенту, оскільки ситуація, яка нині склалась у владі є "дуже небезпечною".

На питання, чи не було б команді Порошенка вигідно після його програшу використати активний електорат для проведення парламентських виборів, вона відповіла:

"Як сказав Петро Олексійович, ми готові піти і на дочасні вибори, і на строкові... Але в нас немає такої позиції точно, тому що зараз як раз такий період великої турбулентності, великої відповідальності фінансової за своїми зобов'язаннями... Тому Петро Олексійович оцінює цю ситуацію дуже небезпечною - дострокових парламентських виборів... ".

"І зараз треба зберегти цю стабільність, щоб і уряд працював, і парламент надав можливість зрештою, новому президенту з його командою хоча б щось озвучити з дій, які плануються", - наголосила Южаніна, інформує "Громадське".

Нагадаємо, що віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, обрана від БПП, радить переможцю виборів президента Володимиру Зеленському почати комунікувати з виборцями самостійно, а не через своїх "віце-президентів".