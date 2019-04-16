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Порошенко: ВВС перерахувала мені 50 тисяч фунтів компенсації за публікацію фейку щодо мене

"Сьогодні на мій рахунок надійшов перший транш в 50 тисяч фунтів, які ВВС заплатила за компенсацію як вибачення. Кожна копійка з цих коштів зараз буде переведена на благодійність"
На рахунок президента Петра Порошенка надійшли 50 тисяч фунтів стерлінгів від корпорації ВВС у кості компенсації за поширення неправдивої інформації щодо Петра Порошенка.
Порошенко: ВВС перерахувала мені 50 тисяч фунтів компенсації за публікацію фейку щодо мене Фото: lb.ua

"Сьогодні на мій рахунок надійшов перший транш в 50 тисяч фунтів, які ВВС заплатила за компенсацію як вибачення. Кожна копійка з цих коштів зараз буде переведена на благодійність", — сказав Порошенко, повідомляє "Громадське"

Він підкреслив, що вперше за історію ВВС чинний глава держави виграв в суді подібну справу і захистив "честь України і свою".

Наприкінці березня британська служба BBC вибачилася перед президентом України Петром Порошенком і погодилася виплатити відшкодування за некоректний матеріал.

Ідеться про текст, у якому йшлося, що сторона Петра Порошенка заплатила гроші за те, аби продовжити його зустріч з президентом США Дональдом Трампом. У ньому зазначали, що за це адвокату Дональда Трампа Майклу Коену перерахували 400 тисяч доларів. Статтю опублікували на сайті ВВС у травні 2018 року, однак невдовзі видалили. Ця інформація також звучала у програмі BBC на телебаченні.

Після цього Порошенко подав до суду на BBC за матеріал про оплату ним зустріч зі з Трампом. У позові зазначалося, що BBC відмовилось опублікувати спростування або вибачення.

Нагадаємо, що британська служба BBC вибачилася перед президентом України Петром Порошенком і погодилася виплатити відшкодування за некоректний матеріал.

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16 04 2019 21:42
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