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Порошенко заспокоїв ІТ-фахівців щодо обмеження діяльності ФОПів

Президент наголосив, що прийме участь в обговоренні законопроекту разом з представниками Кабінету міністрів
Президент Петро Порошенко має намір взяти участь в обговоренні ініціатив щодо діяльності ФОП, які сплачують єдиний податок, з метою не допустити утисків в роботі підприємців, зокрема ІТ-сектору, який працює за цією системою оподаткування.
Порошенко заспокоїв ІТ-фахівців щодо обмеження діяльності ФОПів Фото: lb.ua

"Принагідно хочу сказати, що пропозиція Міністерства соціальної політики внести поправки до Трудового кодексу, які могли би обмежити діяльність ФОПів на єдиному податку взагалі і в IT-галузі зокрема – це робоча ініціатива самого міністерства. Уряд це рішення не приймав. Президент його не бачив", – зазначив глава держави під час виступу на Раді регіонального розвитку Львівщини, повідомляє прес-служба президента.

За словами глави держави, Міністерство як орган, який відповідає за наповнення Пенсійного фонду, має шукати шлях легалізації трудової зайнятості.

"Але ми найближчим часом ретельно обговоримо модель, яку вони зараз запропонували. Вона ще не розглядалася на Кабміні. І в моїх планах взяти активну участь в обговоренні цього, для того щоб ІТ-сектор як наш пріоритет відчував себе захищеним. Це є моє президентське слово", – наголосив Порошенко.

"Ми добилися чималого прогресу в тому, щоб реалізувати цю ініціативу, причому без утисків малого та середнього бізнесу. Такої лінії ми будемо дотримуватись і надалі", – також підкреслив він.

Порошенко зазначив, що однією з його головних ідей щодо змін в податковій сфері є впровадження податку на виведення капіталу.

"Що це означає? Те, що ти вклав в Україну – без податків. Те, що ти виводиш як би ти це не називав – роялті чи дивіденди, виводиш з України – заплати", – пояснив він.

Президент переконаний, що це буде значним і потужним стимулом інвестицій, розвитку, створення робочих місць.

Також, міністр пояснив, на кого спрямований законопроект щодо працевлаштування ФОП.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України опублікувало на своєму сайті проект закону, яким пропонується заборонити використовувати цивільні відносили між компанією та фізичною особою-підприємцем замість найму такої особи на роботу.

Ухвалення цього закону призведе до того, що значна частина підприємців, зокрема у ІТ сфері, які найчастіше працюють на аутсорсі, будуть вимушені оформлюватися на постійне працевлаштування замість використання ФОПів.

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23 02 2019 16:21
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