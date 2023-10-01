Посол Маркарова пояснила, які наслідки для України може мати схвалення "тимчасового бюджету" у США

Раніше передбачене фінансування залишається – в тому числі на військову допомогу.

Посол України у США Оксана Маркарова пояснила, які наслідки для України може мати схвалення американським Конгресом законопроекту щодо тимчасового фінансування уряду на 45 днів, який не включає нову допомогу Україні. Цей законопроект, який підтримали республіканці та демократи, дало уникнути зупинки уряду та більшості урядових операцій, що коштувало б американській економіці мільярди доларів, викликає дискусії щодо подальшої підтримки України з боку США, адже низка республіканців виступала проти неї.

Про це написала Маркарова у Facebook.

"Конгрес та Адміністрація [Байдена] подбали про те, щоб кошти попереднього бюджету для програм допомоги Україні були перехідними. Кошти є. Уряд працюватиме тому нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше", – написала Маркарова, уточнивши, що для використання на військову допомогу Україні є 1,6 млрд доларів, 1,23 млрд доларів бюджетної допомоги, які США перерахували на рахунки Світового банку, а також фінансування інших програм (зокрема енергетичних).

"Очевидно, що по завершенні цих 45 днів буде потрібне нове рішення. Власне, є час, є ресурси, а головне – є двопартійна і двопалатна підтримка України, яка дає можливість працювати заради підтвердження Американської допомоги Українській боротьбі за свободу і за збереження життів людей. А моя велика кількість розмов сьогодні як з українськими кокусами, так і іншими лідерами в конгресі в обох палатах дає підстави вважати, що ще до закінчення цих 45 днів ми будемо обговорювати конкретні рішення для України", – зазначила Маркарова.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон про продовження фінансування уряду США на 45 днів, до якого не входить допомога Україні.