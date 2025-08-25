Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Посол США при НАТО назвав інструменти Трампа для миру в Україні

25 серпня 2025, 18:44
Посол США при НАТО назвав інструменти Трампа для миру в Україні
Фото: cnn.com
За словами дипломата, США наразі постачають озброєння та боєприпаси європейським союзникам по НАТО та Канаді, які потім передають їх Україні.

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що президент Дональд Трамп володіє низкою механізмів для сприяння мирному врегулюванню війни між росією та Україною.

Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер в ефірі Fox News.

За словами дипломата, США наразі постачають озброєння та боєприпаси європейським союзникам по НАТО та Канаді, які потім передають їх Україні.

Цей процес, за його словами, можна посилити.

"У президента Трампа ще багато карт, які він може використати. Очевидно, ми постачаємо зброю НАТО, продаємо американські озброєння нашим союзникам по НАТО та Канаді, які потім передають їх Україні. Це безумовно можна посилити, і процес йде дуже добре", - зазначив Вітакер.

Він додав, що Трамп може застосовувати й інші інструменти, зокрема тарифи та вторинні санкції, наголосивши на ролі енергійної дипломатії.

"Ви бачили, що Індія незадоволена тим, що на неї наклали обмеження. Китай і Бразилія, які теж купують російську нафту, мають бути готовими, якщо вони не допоможуть світові покласти цьому кінець. Так що у президента Трампа багато карт, і я вважаю, що енергійна дипломатія тут якраз доречна.", - підкреслив посол.

СШАвійнаНАТОДональд Трампдопомога Україніозброєння

