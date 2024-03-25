Посолка США у Британії попереджає, що росія не зупиниться, якщо виграє війну в Україні – Sky News
Про це вона розказала в інтерв’ю Sky News.
"росія не зупиниться, якщо виграє війну в Україні", - заявила Гартлі.
Посолка додала, що вона "оптимістично налаштована" щодо того, що США виділять більше фінансування для потреб України.
"Я була посолкою у Франції і Монако у 2014 році і бачила, що сталося в Криму", - зауважила вона.
Дипломатка підкреслила, що "доля демократії поставлена на карту і тому нам потрібно підтримувати Україну".
"Ми маємо зробити все можливе, щоб переконатися, що Україна все ще є сильною демократією, а рф програє цю війну", - наголосила вона.