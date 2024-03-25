Пані посол США у Британії Джейн Гартлі сказала, що "ми хочемо зробити все можливе, щоб Україна все ще залишалася сильною демократією, а росія програла цю війну".

Про це вона розказала в інтерв’ю Sky News.

"росія не зупиниться, якщо виграє війну в Україні", - заявила Гартлі.

Посолка додала, що вона "оптимістично налаштована" щодо того, що США виділять більше фінансування для потреб України.

"Я була посолкою у Франції і Монако у 2014 році і бачила, що сталося в Криму", - зауважила вона.

Дипломатка підкреслила, що "доля демократії поставлена на карту і тому нам потрібно підтримувати Україну".

"Ми маємо зробити все можливе, щоб переконатися, що Україна все ще є сильною демократією, а рф програє цю війну", - наголосила вона.