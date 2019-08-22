Посол України в Німеччині розраховує, що Меркель поставить Путіна на місце
Дипломат нагадав, що президент України Володимир Зеленський упродовж декількох останніх тижнів постійно вимагає, щоб зустріч на вищому рівні в "нормандському форматі" відбулася якомога швидше, без всяких зволікань і передумов, повідомляє LB.ua.
"Це вкрай важливо, адже остання така зустріч на найвищому рівні відбулася в Берліні ще три роки тому. Відтоді Росія просто-напросто ігнорувала виконання Мінських домовленостей. І Путін досі навіть не поворухнув пальцем, щоб дотримуватися своїх зобов'язань, перш за все - про припинення вогню", - підкреслив Мельник.
"Понад 13 тисяч моїх співвітчизників втратили свої життя. Серед них більш ніж три тисячі цивільних осіб! І це відбувається в самому центрі Європи! Хочу нагадати, що відстань від Лейпцига (тут розташована штаб-квартира MDR) до лінії фронту на сході України така ж, як від Саксонії до півдня Франції. Отже, цей конфлікт розгортається прямо на порозі самої Німеччині, тому цю криваву війну слід якомога швидше зупинити", - додав посол.
Мельник наголосив на необхідності проведення нової зустрічі в "нормандському форматі", щоб схилити Путіна до миру.
"У цьому Меркель, як і раніше, грає центральну роль, і ми, українці, маємо надію, що вона поставить на чашу терезів усю свою політичну вагу, щоб вказати Путіну його місце і нарешті досягти прогресу", - резюмував дипломат.
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