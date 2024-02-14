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ПОЛІТИКА

Посол України в ЄС передбачає боротьбу за українців, яких Київ хоче повернути додому

14 лютого 2024, 16:19
Посол України в ЄС передбачає боротьбу за українців, яких Київ хоче повернути додому
Фото: з вільного доступу
У березні 2025 року завершується дія інструменту тимчасового захисту українців.

Всеволод Ченцов, постійний представник України при Європейському Союзі наголосив, що наближається період, коли рішення стосовно подальшої долі українців у ЄС буде на порядку денному.

Про це Ченцов розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Закінчення терміну тимчасового захисту у 2025 році створить необхідність вирішення питань, пов'язаних з юридичним статусом українців, які перебувають у Євросоюзі. Ченцов підкреслив, що необхідно забезпечити плавний перехід для цих осіб та надати їм спеціальні умови для повернення додому.

Посол зазначив, що Україна веде переговори з ЄС стосовно спеціальної програми з допомоги у поверненні своїх громадян. Однак він висловив обурення щодо можливості, що деякі країни ЄС можуть не бажати сприяти цьому процесу.

Ченцов підкреслив, що 2025 рік стане "битвою" за українських громадян, де буде важливою конкуренція між різними країнами Євросоюзу.

Він також допустив, що Європейський Союз може переглянути у бік збільшення обсяг допомоги Україні на 50 млрд євро.

війнабіженці

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