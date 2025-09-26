Посольство Польщі в мінську закликає громадян негайно залишити білорусь

Причинами для бажаної відмови від поїздок у білорусь є "загострення ситуації, війна, що триває в регіоні, та неодноразові несанкціоновані арешти громадян Польщі"

Посольство Польщі у білорусі у зв'язку з відновленням прикордонного руху у пунктах пропуску між двома країнами випустило заяву, в якій наголосило на рекомендації своїм громадянам не подорожувати до держави-сусідки.

Про це йдеться на сайті відомства.

Там зазначено, що причинами для бажаної відмови від поїздок у білорусь є "загострення ситуації, війна, що триває в регіоні, та неодноразові несанкціоновані арешти громадян Польщі".

Посольство та міністерство закордонних справ також закликають своїх громадян, які зараз перебувають у білорусі, негайно залишити територію країни, адже у випадку різкого погіршення безпекової ситуації евакуація може бути ускладненою або неможливою.