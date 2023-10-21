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ПОЛІТИКА

Постачання США Україні ATACMS не сприяють врегулюванню питання війни – посол КНДР в рф

21 жовтня 2023, 15:10
Постачання США Україні ATACMS не сприяють врегулюванню питання війни – посол КНДР в рф
джерело eadaily
Очільник дипвідомства переконаний, що ЗСУ використовуватимуть ракети по цілях на території рф і занепокоївся, що це не допоможе вирішенню ситуації в Україні.

Постачання США Україні ATACMS не сприяють врегулюванню питання війни в Україні і може стати каталізатором нескінченної війни в Європі.

Про це заявив посол КНДР у росії Сін Хон Чхоль, пише Центральне телеграфне агентство Кореї.

Очільник МЗС Північної Кореї заявив, що ракети безперечно будуть використовуватися для ударів вглиб росії, і це "суперечить серйозній стурбованості та сильному протесту міжнародної спільноти".

"Завдання удару по території ядерної держави не допоможе швидкому завершенню і мирному вирішенню ситуації в Україні, про яке говорять США, а стане каталізатором, що дозволяє вкинути всю Європу в прірву нескінченної війни", — сказав він.

Він додав, що США використовують усі можливості щоб завдати рф стратегічної поразки, щоб отримати військове панування над світом.

"ATACMS поставляються з мерзенними намірами, щоб виснажувати та послаблювати загальну державну міць європейських країн, що дозволить Вашингтону підкорити їх". — вважає посол.

Раніше повідомлялось, що КНДР передала для рф військове обладнання.

СШАвійнаКНДРatacms

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