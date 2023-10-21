Постачання США Україні ATACMS не сприяють врегулюванню питання війни – посол КНДР в рф
Постачання США Україні ATACMS не сприяють врегулюванню питання війни в Україні і може стати каталізатором нескінченної війни в Європі.
Про це заявив посол КНДР у росії Сін Хон Чхоль, пише Центральне телеграфне агентство Кореї.
Очільник МЗС Північної Кореї заявив, що ракети безперечно будуть використовуватися для ударів вглиб росії, і це "суперечить серйозній стурбованості та сильному протесту міжнародної спільноти".
"Завдання удару по території ядерної держави не допоможе швидкому завершенню і мирному вирішенню ситуації в Україні, про яке говорять США, а стане каталізатором, що дозволяє вкинути всю Європу в прірву нескінченної війни", — сказав він.
Він додав, що США використовують усі можливості щоб завдати рф стратегічної поразки, щоб отримати військове панування над світом.
"ATACMS поставляються з мерзенними намірами, щоб виснажувати та послаблювати загальну державну міць європейських країн, що дозволить Вашингтону підкорити їх". — вважає посол.
Раніше повідомлялось, що КНДР передала для рф військове обладнання.