"Повітряна контрабанда": лукашенко пояснив метеозонди спробами литовців перекидати сигарети

01 листопада 2025, 17:53
Тобто десятків метеорологічних куль над Литвою, за його словами, це не білоруські запуски, а “підприємливі литовці”, які нібито доставляють сигарети повітряною поштою.

Самопроголошений президент білорусі Александр лукашенко у п’ятницю висунув власну версію появи десятків метеорологічних куль, які в останні дні залетіли з території білорусі до Литви.

Про це повідомляє портал Delfi.

За словами лукашенка, причиною "навали метеозондів" стали дії самих литовців, які нібито "перекидали сигарети" через кордон за допомогою повітряних куль, намагаючись заробити на перепродажі тютюнових виробів.

"У такі умови їх поставила власна влада, перервавши нормальні торговельні зв’язки й побудувавши паркан на кордоні. Влада, литовська та польська,  винна в тому, що відбувається. Ви навіщо поставили людей у такі умови? Навіщо штовхнули їх на шлях злочину?" - заявив білоруський диктатор.

лукашенко стверджує, що білоруські громадяни нібито "абсолютно легально купували сигарети на фабриках і продавали їх литовцям", які приїжджали на територію білорусі, а потім "за допомогою куль перекидали товар через паркан" до своїх спільників у Литві.

"Налагодили цілий бізнес. Наші на фабриці беруть сигарети за вигідною ціною, продають литовцям. Ті перекидають маленькими порціями на кулях через кордон. У Литві їх приймають і відправляють далі у Нідерланди й Англію, де найдорожчі сигарети", - розповів лукашенко.

Він також заявив, що не бачить підстав для покарання білоруських учасників схеми. 

"Як я можу з них запитати? У чому вина білорусі? Я не бачу, за що карати людей. Вони хотіли заробити заробили. Якби вони вкрали ці сигарети, а інша справа. А так вони заплатили", - підсумував він. 

В кінці жовтня Литва продовжила закриття кордону з білоруссю до кінця листопада.

 

