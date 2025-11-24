Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Повітряні кулі з білорусі паралізували аеропорт Вільнюса й дісталися Латвії

24 листопада 2025, 15:19
Повітряні кулі з білорусі паралізували аеропорт Вільнюса й дісталися Латвії
Фото: news.mail.ru
Впродовж ночі Литва зафіксувала понад 40 метеозондів

У Литві заявили про найнапруженішу ніч у листопаді через масований запуск повітряних куль і метеозондів із території Білорусі. Через загрозу Вільнюський аеропорт двічі призупиняв роботу, а частину зондiв зафіксували вже у повітряному просторі Латвії.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Глава Національного центру кризового управління (NKVC) Вільмантас Віткаускас повідомив, що запуск метеозондів із Білорусі розпочався близько 17:00 23 листопада і тривав до 02:00 наступного дня. За ці 24 години литовські служби виявили понад 40 повітряних куль.

"Ми пережили, мабуть, найінтенсивнішу ніч за весь листопад", - сказав Віткаускас, додавши, що через зупинку роботи аеропорту довелося організувати масштабне перекидання пасажирів між Вільнюсом і Каунасом. 

Загалом перевезли понад тисячу людей, частина рейсів була перенаправлена до Каунаса.

За його словами, повітряні кулі цього разу досягли ширшої географії: у Латвії радари зафіксували понад 30 сигналів, але поки неясно, як саме контрабандні зондi потрапили в її повітряний простір.

"білорусь розширює свою географію, і це вже не лише національна, а регіональна проблема", - наголосив глава NKVC. Він додав, що рішення щодо спільної реакції країн регіону планують ухвалити 24 листопада.

Станом на ранок понеділка у Литві виявили шість повітряних куль, пошуки тривають.

Минулого тижня рейс глави МЗС Литви затримано через повітряні кулі з білорусі.

 

БілорусьЛитваЛатвіязонди

Останні матеріали

Ґрунт для нової війни.
Політика
Ґрунт для нової війни. "Мирний план" Трампа винагороджує імперіалізм війни
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 16:37
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Політика
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 13:29
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Політика
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 листопада 2025, 23:22
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Політика
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 11:19
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється