Повітряні кулі з білорусі паралізували аеропорт Вільнюса й дісталися Латвії

Впродовж ночі Литва зафіксувала понад 40 метеозондів

У Литві заявили про найнапруженішу ніч у листопаді через масований запуск повітряних куль і метеозондів із території Білорусі. Через загрозу Вільнюський аеропорт двічі призупиняв роботу, а частину зондiв зафіксували вже у повітряному просторі Латвії.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Глава Національного центру кризового управління (NKVC) Вільмантас Віткаускас повідомив, що запуск метеозондів із Білорусі розпочався близько 17:00 23 листопада і тривав до 02:00 наступного дня. За ці 24 години литовські служби виявили понад 40 повітряних куль.

"Ми пережили, мабуть, найінтенсивнішу ніч за весь листопад", - сказав Віткаускас, додавши, що через зупинку роботи аеропорту довелося організувати масштабне перекидання пасажирів між Вільнюсом і Каунасом.

Загалом перевезли понад тисячу людей, частина рейсів була перенаправлена до Каунаса.

За його словами, повітряні кулі цього разу досягли ширшої географії: у Латвії радари зафіксували понад 30 сигналів, але поки неясно, як саме контрабандні зондi потрапили в її повітряний простір.

"білорусь розширює свою географію, і це вже не лише національна, а регіональна проблема", - наголосив глава NKVC. Він додав, що рішення щодо спільної реакції країн регіону планують ухвалити 24 листопада.

Станом на ранок понеділка у Литві виявили шість повітряних куль, пошуки тривають.

Минулого тижня рейс глави МЗС Литви затримано через повітряні кулі з білорусі.