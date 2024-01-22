ППО в Ленінградській області створена для захисту від НАТО, а не атак з півдня – ISW

Вчора російське інсайдерське джерело заявило, що російська протиповітряна оборона прикриває Ленінградську область погано.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

"Військові аналітики з посиланням на джерело повідомляють, що російська протиповітряна оборона в Ленінградській області, ймовірно, не готова захищатися від ударів з півдня", - написали в Інституті вивчення війни.

Російська ППО в Ленінградській області, швидше за все, розташовані для захисту від ударів із північного заходу і заходу, адже росія історично створювала свою ППО в цьому районі для захисту від гіпотетичних атак НАТО.

Військові рф реформують Ленінградський військовий округ з наміром підготуватися до потенційної війни проти НАТО і, можливо, розміщують військові засоби таким чином, щоб розташувати їх вздовж кордону з членами НАТО.

Удари ЗСУ в Ленінградській області можуть змусити російські сили перерозташувати системи протиповітряної оборони малої дальності уздовж очікуваних маршрутів польоту українських безпілотників, щоб захистити потенційні цілі стратегічного значення.

В ISW вважають, що російські війська, які використовують системи ППО малого радіусу дії, такі як "Панцир", можуть бути не в змозі охопити всі важливі потенційні цілі в Ленінградській області без залучення додаткових систем у цей район, а продовження українських ударів у глибоких тилах росії може посилити тиск на російську ППО в цілому.

Ми також писали, що росія шукає балістичні ракети за кордоном, бо вони ефективніше обходять ППО.