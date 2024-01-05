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росія шукає балістичні ракети за кордоном, бо вони ефективніше обходять ППО – ISW

05 січня 2024, 09:27
росія шукає балістичні ракети за кордоном, бо вони ефективніше обходять ППО – ISW
Армія рф посилила зусилля з пошуку балістичних ракет з-за кордону, адже такі ракети виявляються більш ефективними для ураження цілей в Україні.

Про це йдеться в звіті Інститут вивчення війни.

"російські війська регулярно використовують балістичні ракети малої дальності для нанесення ударів по українських містах, розташованих ближче до лінії фронту, і ці ракети виявляються більш ефективними при проходженні або обході українських систем протиповітряної оборони", - написали в ISW.

Українські засоби ППО перехопили 149 з 166 російських крилатих ракет, які були запущені з 29 грудня того року. Проте перехопили лише кілька балістичних ракет, які росія запустила по Україні за той самий період. 

Війська рф перепрофілювали ракети ППО С-300 і С-400 для нанесення ударів по наземних цілях в Україні, і українські офіційні особи визнали, що українська протиповітряна оборона бореться з перехопленням цих ракетних атак, використовуючи свої власні системи С-300 і С-400. 

В ЗСУ виявилися менш успішними в перехопленні балістичних ракет "Іскандер" під час нещодавніх ударів, хоча перехопили ракету "Іскандер-М" під час менш інтенсивної серії російських ракетних ударів і ударів безпілотників 30 грудня. 

Українські сили також перехопили всі ракети "Іскандер-М" чи С-300/С-400, які російські війська запустили по Києву 12 грудня. 

Крім того, ЗСУ перехопили всі 10 ракет "Кинжал", які російські війська запустили по Україні 2 січня за допомогою систем Patriot. Тобто ефективність російських балістичних ракет частково залежить від конфігурації української системи протиповітряної оборони в зоні ураження і від ударного комплексу, частиною якого є ракети.

Відносний успіх, якого досягли російські війська, завдаючи ударів по цілях в Україні балістичними ракетами в поєднанні з крилатими ракетами і безпілотниками, може спонукати моску до інтенсифікації зусиль з постачання балістичних ракет з-за кордону. 

Армія рф може виробляти порядка 42 ракети "Іскандер" і чотири ракети "Кинжал" на місяць, але незрозуміло, скільки ракет С-300/С-400 Росія може виробляти. 

Оборонно-промислова база кремля не може виробляти балістичні ракети в масштабах, необхідних для тривалої кампанії з нанесення ударів по Україні, яка спирається на регулярне використання великої кількості балістичних ракет. 

Тому росія, ймовірно, буде змушена постачати балістичні ракети з-за кордону, якщо захоче підтримувати масштабні ракетні удари по Україні.

Нагадаємо, що 2 січня росія здійснила масовану ракетну атака на Україну. Найбільшого удару зазнав Київ.

 

РосіяISWбалістичні ракетибалістика

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