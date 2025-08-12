Працівники КНДР розповіли про рабські умови в рф – BBC

Тисячі північнокорейських чоловіків приїздять до росії на тяжку роботу, де їх контролюють і змушують працювати понад 18 годин на день. Багато хто не витримує умов і втікає.

Виявляється, що наплив північнокорейців до країни-агресорки пов’язаний з величезним дефіцитом робочої сили, який загострився через війну в Україні. Таку інформацію надав журналістам анонімний чиновник південнокорейської розвідки.

Декілька громадян КНДР, яким вдалося втекти з тяжкої роботи у рф, розповіли, що працювати доводиться в жахливих умовах ще й під контролем наглядачів.

Один з чоловіків поділився, що після прибуття в росію йому наказали ні з ким не розмовляти і, ні на що не дивитися. Після цього його одразу відправили на будівництво багатоповерхівок, де працювати доводилось понад 18 годин на день. Втікачі розповіли, що прокидалися о 6 ранку і працювали до 2 години ночі наступного дня, маючи лише два вихідних на рік.

В багатьох робітників від праці ціпеніли руки та тіло, деякі засинали під час роботи стоячи, але наглядачі помічали це і били їх.

"Це було справді так, ніби ми помирали", - поділився один з втікачів.

Більше того, вночі на будівництві працювати доводилось без світла та майже без засобів безпеки.

Спати робітникам з КНДР доводилось у брудних, переповнених транспортних контейнерах, наповнених комахами. Або ж лягти можна було на підлозі недобудованих багатоквартирних будинків, натягнувши брезент на двері, щоб захиститись від холоду.

Журналісти дізнались про випадок, коли чоловік впав з висоти чотирьох метрів з будівельного майданчика, отримавши значні травми обличчя. Однак йому не дозволили звернутись до лікарів і змусили працювати. Найцікавіше, що більшу частину заробітку корейці віддають в бюджет КНДР, а за місяць роботи отримують по факту по 100-200 доларів. Й ті кошти можуть отримати лише після повернення додому - це зроблено для запобігання втеч з Росії.

Очікується, що скоро Пхеньян відправить понад 50 тисяч громадян на роботу до рф. В більшості корейцям доводиться працювати на будівництві, однак є робота і на швейних фабриках та в ІТ-центрах, що є порушенням санкцій ООН. Однак рф намагається обійти обмеження, наприклад дозволяючи в’їзд північнокорейців за студентськими візами.

"росія зараз страждає від гострої нестачі робочої сили, і північнокорейці є ідеальним рішенням. Вони дешеві, працьовиті та не потрапляють у халепу", - сказав Андрій Ланьков, професор Університету Кукмін у Сеулі та відомий експерт з північнокорейсько-російських відносин.